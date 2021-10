“Orquestra de Compositores” estreia sábado (30) em Santa Teresa

Os artistas convidados tocam suas canções mais emblemáticas ao lado de uma orquestra sob a regência do Maestro Sanny Souza, da Fames, no “Festival de Música Primavera Teresense”

Três cantautores que são referência em seus estilos, uma orquestra e o clima das montanhas capixabas. Já visualizou? Pois esse é o cenário tentador da estreia do projeto Orquestra de Compositores.

A iniciativa convida Gustavo Macacko, Sandrera e o mineiro Paulinho Pedra Azul para tocar ao lado de uma orquestra sob a regência do Maestro Sanny Souza, da Fames, além de uma banda com bateria, baixo, guitarra e backing vocals. O primeiro show do projeto acontece neste sábado, 30, em Santa Teresa, na Praça da Cultura, no “Festival de Música Primavera Teresense”, às 20h30.



A apresentação contará com o repertório mais representativo dos compositores, clássicos como “Jardim da Fantasia” (Paulinho Pedra Azul), “Aos 27” (Macacko) e “Tá Freud, Baia” (Sandrera).



Segundo os convidados, trata-se do início de um projeto inédito que “conecta o Espírito Santo a artistas de todo o país, um incentivo ao diálogo entre gerações e estilos, neste caso, a troca entre ES e MG”.



Os convidados

Paulinho Pedra Azul – Está comemorando 40 anos de carreira com o lançamento de quatro coletâneas: Primavera (Volume 1), Verão (Volume 2), Outono (Volume 3) e Inverno (Volume 4), no total de 65 faixas. O compositor, sempre na ativa e participando de novos projetos, conta em sua trajetória com mais de 150 parceiros musicais, shows lotados em todo o Brasil, 17 livros lançados e 30 discos.



Macacko – Músico e compositor capixaba com 25 anos de estrada, Gustavo Macacko se prepara para lançar seu quarto álbum solo, Antenas Ancestrais. Na bagagem artística traz turnês internacionais, além de projetos e parcerias com grandes nomes da música brasileira. Hoje é finalista do Prêmio Profissionais da Música (PPM). Elogiado pela crítica especializada e considerado um dos grandes letristas da nova MPB, Gustavo Macacko segue ampliando seu público por onde passa.



Sandrera – Cantor e compositor que evoca forte identidade na relação com a música brasileira. Se apresentou em shows pelo Brasil e pela Noruega e França, onde gravou o videoclipe da canção “Aos Olhos de Kalil Gibran”. Sua música “Tá Freud, Baia” chegou ao 1º lugar entre as Top 10 mais tocadas na Rádio Cidade FM. Em novembro, o cantautor entra em estúdio para gravar seu novo álbum, “Quase Hippie”.



Serviço: Projeto Orquestra de Compositores

Quando: sábado, 30 de outubro

Onde: Santa Teresa, na Praça da Cultura, no “Festival de Música Primavera Teresense”

Horário: 20h30