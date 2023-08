Paciente com Parkinson pode trabalhar normalmente? Especialista explica

today4 de agosto de 2023 remove_red_eye87

Diante das polêmicas envolvendo uma possível doença de Parkinson no ator Humberto Martins, o neurocirurgião Bruno Burjaili explica como é a autonomia de uma pessoa com a doença

De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, o Parkinson é a segunda doença neurodegenerativa mais comum, perdendo apenas para o Alzheimer, afetando cerca de 1% da população mundial com mais de 65 anos.

Recentemente diversos portais divulgaram que o ator Humberto Martins estaria com Parkinson e utilizando um dublê de mãos para conseguir gravar algumas cenas, o que já foi desmentido pelo artista, mas gerou algumas dúvidas como, alguém com Parkinson realmente consegue continuar trabalhando normalmente?

De acordo com o neurocirurgião Dr. Bruno Burjaili, sim, caso sejam utilizados os tratamentos adequados.

“A doença de Parkinson, apesar de não ter cura, possui uma série de tratamentos que podem atenuar bastante seus sintomas, permitindo que o paciente tenha muita autonomia no seu dia a dia”.

“Grande parte das vezes, a pessoa que tem a doença consegue manter o seu trabalho com bastante proficiência e alta performance através do uso de medicamentos e terapias associadas, inclusive a cirurgia de marca-passo cerebral que tem se tornado cada vez mais popular”, explica Dr. Bruno Burjaili.

“Claro, em alguns casos é necessário que sejam feitas adaptações na rotina de trabalho do paciente para adequá-la a sua nova condição, pois existem vários trabalhos que exigem bastante precisão dos movimentos, mas são pequenas modificações que visam apenas a melhorar a qualidade de vida do paciente”.

“Mas para isso é importante que se identifique os sintomas precocemente e logo dê início ao tratamento para evitar maiores complicações e minimizar ao máximo seu impacto no dia a dia do paciente. É importante lembrar também que há casos de profissões que necessitam de esforços físicos que a doença não permite que sejam realizados, pode-se avaliar a possibilidade de receber direitos trabalhistas”, alerta.

Famosos que continuam trabalhando mesmo com Parkinson

Com os tratamentos atuais pacientes com Parkinson conseguem ter uma maior qualidade de vida e autonomia para continuar suas atividades diárias, diversos famosos já diagnosticados com Parkinson continuam trabalhando.

Recentemente a jornalista Renata Capucci, revelou que foi diagnosticada com a doença de Parkinson aos 45 anos, em 2018, e durante esse tempo continuou trabalhando. O repórter André Tal, de 44 anos, também revelou, em dezembro do ano passado, que tem a doença de Parkinson e também continuou exercendo suas atividades com algumas adaptações.

Diversas outras celebridades, como o ator famoso pela franquia “De volta para o futuro”, Michael J. Fox e o cantor de rock Ozzy Osbourne, têm diagnóstico de Parkinson e já passaram anos trabalhando antes de revelarem o diagnóstico.