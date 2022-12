“Pagode do Façanha” chega nas plataformas digitais

today2 de dezembro de 2022 remove_red_eye51

Grupo lança 5 faixas do projeto que já está disponível no Youtube

O DVD “Pagode do Façanha” já é um verdadeiro sucesso no Youtube, e chega nesta sexta-feira (02) nas principais plataformas digitais. Disponível em três volumes e com grandes participações, a primeira parte chega com 5 faixas. ESCUTE AQUI

Gravado na zona leste de São Paulo, o lançamento teve a participação de Cleverson Luiz, Billy SP, Ricardinho (Art Popular), Marquinhos Sensação, Marcelinho (Sem Compromisso) e Salgadinho. Neste primeiro volume do projeto, Façanha libera cinco canções em formato de pout-pourri com muitos sucessos.

A segunda parte do lançamento chega nas plataformas digitais ainda esse ano, no dia 16 de dezembro. O volume 3 chega em 2023, junto com outros projetos incríveis que o grupo está preparando para os fãs.

Com mais de 27 anos e atualmente agenciados pela fusão entre as produtoras A Base90 e WFA Music, Cauique, Jair e Jow prometem agitar a cena do samba no próximo ano.