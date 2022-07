Pai e filha vão a júri popular por matar empresário em Santa Maria de Jetibá

Remi Pereira dos Santos e a filha dele, a empresária Gilvana Pires Pereira Tesch, vão a júri popular na próxima quinta-feira (21/07). Eles são acusados de planejar o assassinato do esposo de Gilvana, Arnaldo Tesch, morto com uma facada no peito dentro da serraria dele, em Santa Maria de Jetibá, região serrana do Estado.

De acordo com denúncia do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), o homicídio foi na noite do dia 10 de outubro de 2012, no bairro Córrego do Ouro. Três homens invadiram a serraria e renderam Arnaldo Tesch e o sogro.

O motivo do crime seria a vontade de Gilvana se separar do empresário. Como não conseguiu a separação, Gilvana convenceu o empresário a fazer seguros de vida com valores altos no nome dela. Na sequência, teria contado com a ajuda do pai para matar o marido, ficando com o dinheiro do seguro.

Os promotores de Justiça do MPES que atuam no Júri de Vitória concederão coletiva nesta terça, 19/07, às 10h, no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça do MPES para esclarecer e detalhar pontos da denúncia.

