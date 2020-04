Painel Covid-19 no Espírito Santo ganha novo layout

A partir desta segunda-feira (27), o Painel Covid-19 no Espírito Santo ganha novo layout para facilitar o acesso visual às informações dos dados disponibilizados referentes a situação do novo Coronavírus no Estado.

Segundo o subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, as mudanças vão ao encontro do trabalho do Governo do Estado na busca de aprimorar o sistema de visualização dos dados. “Com a importância também de dar transparência às informações sobre a situação da Covid-19 no Espírito Santo, o Governo vem aprimorando a ferramenta do Painel a fim de facilitar o uso pelo cidadão”, explicou o subsecretário.



Nas abas principais foram acrescidas as regiões de saúde e as demais doenças crônicas, como “Pulmão” e “Obesidade”, as quais o Ministério da Saúde considera como população de risco para desenvolver complicações pelo novo Coronavírus (Covid-19). Também será possível checar informações por “raça/cor” e do grupo “gestante”.

No painel com as interfaces gráficas foram disponibilizadas opções para gráficos, mapa e detalhes separadamente, a fim de facilitar a busca por informações. Foi adicionado também o gráfico de “Ativos”, com dados referentes aos pacientes confirmados, mas que ainda estão em processo de cura, aguardando os 14 dias de quarentena.

Além disso, na coluna lateral, onde aparecia os municípios, foram criados dois quadros separando os municípios do Espírito Santo com casos confirmados de outros estados, que são casos que acontecem quando o paciente tem confirmação da doença no território capixaba, mas reside em outro estado ou país.

De acordo com o chefe do Núcleo Especial de Sistemas de Informação em Saúde, da Sesa, Gustavo Teixeira, as alterações estruturais poderão agregar “possibilidades de análises de dados, auxiliando também no acesso às informações e em suas interpretações”.

Baixar dados CSV

No canto superior direito do “Painel Covid-19 – Estado do Espírito Santo” há a opção de download dos dados fornecidos diariamente da situação da doença.

Os dados são disponibilizados em programa de planilha, como o Excel, e contempla indicadores individualizados com variáveis epidemiológicas. “É uma forma de facilitar pesquisas variadas dos casos confirmados da Covid-19 no Estado e também de avaliação de dados”, disse Reblin.

Painel Covid-19

Lançado em 15 de abril pelo Governo do Estado, o “Painel Covid-19” é um sistema público para consulta dos dados do novo Coronavírus no Espírito Santo, que disponibiliza as informações sobre a situação da doença no Estado, de forma transparente e diária.

O Painel é atualizado diariamente até às 17 horas, após copilado de dados oriundos de municípios e serviços de saúde públicos e privados de atenção e vigilância em saúde de todo território capixaba, por meio do Sistema de Informação em Saúde e-SUS Vigilância em Saúde (VS). A Secretaria da Saúde (Sesa) lembra que, conforme a Portaria Nº 001-R, de 02 de janeiro de 2020, dispõe sobre tornar oficial o e-SUS VS como sistema de notificação no Espírito Santo.

A ferramenta foi desenvolvida em parceria com o Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Espírito Santo (Prodest), a Secretaria de Controle e Transparência (Secont), a Superintendência Estadual de Comunicação Social (Secom) e o Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN).