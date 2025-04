Paixão por sneakers acompanha Agyei Augusto nas telonas na animação Sneaks: de Pisante Novo

today17 de abril de 2025 remove_red_eye59

Voz do personagem Edson, o ator celebra mais um trabalho na dublagem

Apaixonado por tênis e basquete na vida real, Agyei Augusto mergulhou de cabeça no universo de Sneaks: De Pisante Novo, dando voz ao personagem Edson — um garoto que compartilha dessas mesmas paixões. A experiência foi marcante para o ator, que se identificou de imediato com o papel. “Foi muito legal dar voz a um personagem com quem tenho tantas afinidades”, conta ele, sobre o trabalho que estreia nos cinemas no dia 17 de abril.

Edson é um jovem curioso, determinado e que coleciona tênis enquanto vive aventuras ao lado de seus amigos. “Me identifiquei logo de cara com ele, porque também sou apaixonado por sneakers, acompanho lançamentos, faço coleção e curto muito esse universo”, revela Agyei.

Com passagens anteriores na dublagem, em produções como Percy Jackson e os Olimpianos e Red: Crescer é uma Fera, o ator destaca sua conexão com a arte de dublar. “Desde pequeno, venho construindo uma trajetória nesse universo. O que me atrai é a possibilidade de dar vida a personagens de realidades e estilos diferentes, usando apenas a voz e a interpretação”, conta.

O filme Sneaks: De Pisante Novo apresenta um universo criativo, onde tênis ganham vida e protagonizam uma história repleta de aventura, cultura urbana e representatividade. “O filme mistura cultura urbana, amizade e representatividade de uma forma bem leve e acessível”, adianta Agyei.

Além do ator, o elenco de vozes conta com nomes como a skatista Rayssa Leal e o ator Christian Malheiros. “Estar novamente em um projeto ao lado do Christian, que interpretou o Nando em Sintonia enquanto eu fiz o Nandinho criança, foi uma coincidência muito feliz”, afirma.

foto Juliana Sabbatini