Palestrante renomada no mundo digital faz webinar na campanha ‘Compre do Pequeno’

today19 de agosto de 2020 remove_red_eye66

Num cenário impactado pelas restrições da pandemia, pequenos negócios têm buscado a constante reinvenção. Para inspirar empreendedores a explorarem as ferramentas disponíveis para desenvolver seus negócios, a campanha Compre do Pequeno, do Sebrae/ES, traz para a programação a consultora Martha Gabriel, que figura entre os 50 profissionais mais inovadores do mundo digital brasileiro pela ProXXIma e é considerada um ícone nas áreas de negócios e inovação em toda a América Latina. O encontro online acontece na próxima segunda-feira, dia 24, às 19h.

A palestra online “Marketing Na Era Digital” mostrará aos empreendedores a importância das plataformas digitais e das mídias sociais e sua influência no comportamento de compras e no hábito de consumo da sociedade. Serão apresentados cases com boas práticas multissetoriais nos segmentos de agronegócio, indústria, comércio e serviços, além de orientações de estratégias empresariais para pequenos negócios. A webinar é gratuita e as inscrições podem ser feitas em https://tinyurl.com/webinarMarthaGabriel.

A campanha Compre do Pequeno destaca o encadeamento produtivo envolvido na comercialização de um produto, até mesmo de um simples bolo ou cafezinho, ressaltando a importância do consumo consciente, que valoriza empreendedores locais e fortalece a economia da região. Ao consumir em um pequeno comércio local, o cliente está fomentando essa economia, assim como um empreendedor, ao comprar insumos para seu negócio vindos de uma pequena empresa. Mais detalhes sobre a campanha podem ser acessados em http://sebraees.com.br/compredopequeno.

Para a economia girar

O superintendente do Sebrae/ES, Pedro Rigo, reforça que comprar do pequeno tem uma força muito grande em toda a sociedade. “Ao valorizar os pequenos negócios, consumir produtos locais, colaboramos com toda a sociedade. Isso porque o ecossistema de pequenas empresas, comércios, serviços, e produção rural, envolve e mobiliza não só um empreendedor, mas toda comunidade ligada a ele”, explica.

Uma pesquisa do Sebrae mostrou que, no Espírito Santo, 88% dos pequenos negócios diminuíram o faturamento durante a pandemia. “São os pequenos negócios que seguram os empregos e a renda do estado e do país. Precisamos nesse momento de grandes desafios nos unirmos: sociedade, empresários, entidades e instituições, para podermos dar a volta por cima. Juntos somos mais fortes!”, salienta Rigo.

O designer gráfico Carlos Bao, que trabalha em Venda Nova do Imigrante há quatro anos, procura sempre privilegiar os empreendedores locais. “Tento sempre trazer o trabalho para dentro da cidade, porque acho que, como a gente mora numa cidade turística, qualquer negócio aqui dentro é importante para movimentar. Valorizo muito a mão de obra local, não só no meu trabalho, nos fornecedores, mas também na minha vida pessoal. Procuro comprar do mercadinho da esquina, com os feirantes que entregam em casa. Acabo tendo um contato mais estreito com esses profissionais e o serviço ganha uma qualidade maior. No final das contas sai todo mundo ganhando”, diz.

A empreendedora Maria Morena, analista comportamental, também costuma buscar parceiros locais para desenvolver seu trabalho. “Indico sempre os meus parceiros aqui da cidade. As terapias integrativas, as pessoas que trabalham com homeopatia, que trabalham com reiki, tudo que for melhor para meu cliente. Além disso, consumo muito do comércio local. Acredito que juntos podemos fortalecer muito mais o comércio local”.

Serviço

Webinar: Marketing na Era Digital, com Martha Gabriel

Dia: 24 de agosto de 2020 (segunda-feira)

Horário: 19 horas

Inscrições: gratuitas, em loja.sebraees.com.br