Palestras alertam estudantes para proteção das bacias hidrográficas do ES

Durante essa semana, acontece na Assembleia Legislativa, uma série de palestras sobre preservação e gestão de recursos hídricos. Cerca de 500 estudantes devem participar e o evento é aberto ao público.

As palestras fazem parte da Semana de Proteção ao Rio Doce, promovida todo ano pela Cipe Rio Doce – Comissão Interestadual Parlamentar de Estudos para o Desenvolvimento Sustentável da Bacia do Rio Doce, presidida pela deputada estadual Janete de Sá.

“Todo ano a Cipe promove as palestras durante a semana em que se comemora o Dia Mundial da Água (22 de março). É uma boa oportunidade de debater e conscientizar sobre problemas e soluções para os nossos rios”, afirma a deputada.

As palestras acontecem no Auditório Augusto Ruschi, no pelotis da Assembleia.

Mais informações pelo telefone: (27) 3382-3837

PROGRAMAÇÃO

Dia 19/03 (terça-feira)

9h – Tema: “Gestão das Águas por Bacias Hidrográficas”

Palestrante: Almir Bressan Júnior– Biológo e Ex- Secretário Estadual de Meio Ambiente do Espírito Santo

13h30 – Tema: “A Proteção dos Nossos Rios e a Responsabilidade de Todos”

Palestrante: Tânia Silveira – Doutoranda em Ciências Sociais e Mestre em Política Social pela Universidade Federal do ES

Dia 20/03 (quarta-feira)

13h30 – Tema: “Rio Jucu: mitos, histórias e desafios contemporâneos”

Palestrante: Renata Bomfim – Ambientalista e presidente do Instituto Ambiental Reluz

Dia 21/03 (quinta-feira)

21/03 (quinta-feira)

15h – Tema: “O Caminho do Lixo”

Palestrante: Rafael Braga Vieira – Ambientalista do Projeto Pegada

22/03 (sexta-feira)

9h – Tema: “Os rios e o fotógrafo de natureza.”

Palestrante: Leonardo Merçon – Fotógrafo de natureza e documentarista, mestre em Conservação da Biodiversidade pelo IPÊ/ESCAS

