Pandora Filmes divulga trailer oficial do filme “Família Feliz”

Protagonizado por Grazi Massafera e Reynaldo Gianecchini, longa estreia nos cinemas no dia 4 de abril

Acaba de ser divulgado o trailer oficial de UMA FAMÍLIA FELIZ, 15º longa-metragem dirigido por José Eduardo Belmonte que estreia nos cinemas no próximo dia 4 de abril. O filme é protagonizado por Grazi Massafera e Reynaldo Gianecchini, tem produção da Barry Company, em coprodução com a Globo Filmes e Telecine, e distribuição da Pandora Filmes. A história original e o roteiro do longa são do escritor Raphael Montes (“Bom dia, Verônica”), que também estreia como diretor-assistente. O argumento também deu origem ao livro homônimo, já disponível nas livrarias pela Companhia das Letras.

UMA FAMÍLIA FELIZ é um suspense dramático que, através das chaves do suspense e do terror, trata dos dramas da maternidade e das pressões sociais.

“Fazer filme de gênero no Brasil, como esse suspense, ainda não é muito comum. Curti todo o processo, a equipe de talentos, e o fato de os personagens terem um mundo interno que tentam esconder o tempo todo”, comenta Gianecchini, que interpreta Vicente no longa.

Exibido pela primeira vez durante o Festival de Gramado e, depois, na Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, o longa acompanha a história de uma família, aparentemente sem problemas, que vê tudo mudar quando Eva, papel de Grazi Massafera, é acusada de machucar suas filhas gêmeas (Luiza Antunes e Juliana Bim) e um bebê recém-nascido. Nesse momento, o véu da felicidade que os encobria começa a ser desvendado.

Sinopse

Eva acabou de dar à luz o seu terceiro filho e se depara com a angústia de uma depressão pós-parto em meio a uma vida burguesa supostamente perfeita. O ar tranquilo de sua família feliz é invadido por acontecimentos estranhos quando suas filhas gêmeas aparecem machucadas. Eva é acusada e retaliada pela comunidade. Isolada e questionada por seu próprio marido, ela precisa superar sua fragilidade para provar sua inocência e reestruturar sua família.

Ficha Técnica

Elenco principal: Grazi Massafera, Reynaldo Gianecchini, Luiza Antunes e Juliana Bim

Direção: José Eduardo Belmonte

Argumento, Roteiro e Diretor Assistente: Raphael Montes

Produção: Barry Company

Coprodução: Globo Filmes e Telecine

Distribuição: Pandora Filmes

Produtores: Juliana Funaro, Krysse Mello, René Sampaio

Produtor Associado: Jorge Furtado

Produção Executiva: Juliana Funaro, Ronald Kashima

Produtora Executiva Curitiba: Gianna Coelho

Produtora Delegada Curitiba: Diana Moro

Direção de Fotografia: Leslie Montero

Direção de Arte: Monica Palazzo, ABC

Técnico de Som Direto: Bruno Ito

Montador: Jota Santos

Produtores de Elenco: Agnaldo Baliza, Renata Dias

Supervisão de Edição de Som: Miriam Biderman, ABC

Desenho de Som e Mixagem: Ricardo Reis, ABC

Composição de Trilha Musical: Julia Teles

Figurinista: Isabella Brasileiro

Maquiadora Chefe: Carol Suss