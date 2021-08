Parceria | Elton John e Dua Lipa viram desenho animado em clipe

Elton John lançou no Youtube o clipe de “Cold Heart”, uma parceria com Dua Lipa, em que os dois aparecem como desenhos animados.

A música é um remix dançante assinando pelo trio australiano de música eletrônica Pnau, que surgiu como mashup de dois hits famosos do cantor britânico, “Sacrifice” (1989) e “Rocket Man” (1972).

Embora esta seja a primeira vez que a dupla colaborou em uma gravação, eles já haviam feito duetos anteriormente. Elton John foi um dos convidados da live de Dua Lipa em novembro do ano passado, e ela se apresentou durante a festa anual pré-Oscar do cantor neste ano.

“Os últimos 18 meses foram difíceis, mas estar fora da estrada significou que eu realmente tive tempo para voltar às minhas raízes como músico de sessão e colaborar com alguns artistas maravilhosos”, disse John em um comunicado. “E ter a oportunidade de passar um tempo com Dua, embora remotamente, foi incrível. Ela me deu muita energia. Ela é uma artista e uma pessoa verdadeiramente maravilhosa, absolutamente cheia de criatividade e ideias. A energia que ela trouxe para ‘Cold Heart’ simplesmente explodiu minha mente”.

Elton e Pnau também têm história. Em 2012, Pnau remixou uma coleção de hits de Elton para o álbum “Good Morning to the Night”. A improvável colaboração foi um sucesso, chegando ao 1º lugar no Reino Unido – tornando-se o primeiro álbum do cantor a liderar o ranking em 22 anos.

com informações MSN