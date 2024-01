Parceria entre governo do Estado e Senac promove cursos de capacitação profissional

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), anunciou, nesta terça-feira (16), uma parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) para a contratação de Unidade Smart Móvel com objetivo de promover cursos de capacitação profissional nos setores de Culinária e Tecnologia da Informação em cidades capixabas. O investimento é de R$ 500 mil. Serão ofertadas 455 vagas para os cursos em parceria com a Secti e o Programa Qualificar ES.

Dentro do eixo da Gastronomia serão ofertados os cursos de Confeitaria Diet e Light, Culinária Básica para Escolas e Lembrancinhas Comestíveis. As primeiras cidades a ministrar esses cursos serão Domingos Martins e Serra.

No eixo da Tecnologia da Informação, as oportunidades se estenderão para Alegre, Alfredo Chaves, Guaçuí, Montanha, Ponto Belo e Serra. Os cursos abrangem temas como Criação de Websites, Design para Publicações Digitais, Informática para Jovens, Montagem e Manutenção de Notebooks e Manutenção de Smartphones.

“Essa é mais uma parceria do Governo com as instituições de nosso Estado para ampliar a oferta de qualificação profissional. Essa unidade móvel dispõe de vários equipamentos tecnológicos, como computadores, impressoras 3D, drones e até óculos de realidade virtual, para auxiliar na formação de profissionais. Assim vamos aumentar a produtividade do trabalhador capixaba. Os alunos poderão empreender ou trabalhar em empresas do mercado. Isso garante mais competitividade ao Espírito Santo”, disse o governador Renato Casagrande.

O secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas, destaca que a parceria é extremamente significativa e reforça o nosso compromisso com a qualificação profissional e o desenvolvimento socioeconômico no Espírito Santo.

“A amplitude dessa colaboração é notável, atingindo diversos municípios capixabas e abrindo portas para o aprimoramento nas áreas da Gastronomia e Tecnologia da Informação. A presença das unidades móveis do Senac democratiza o acesso ao conhecimento de ponta”, pontuou.

Para o diretor Regional do Senac-ES, Richardson Schmittel, a parceria com o Governo do Estado vai contribuir para a formação de profissionais que poderão suprir as demandas do segmento do comércio de bens, serviços e turismo em todo o Espírito Santo.

“Os cursos ofertados com o suporte das Unidades Móveis permitem que esses profissionais possam ser contratados pelas empresas do setor. Além disso, possibilitam o empreendedorismo, ou seja, que esses estudantes possam abrir os seus próprios negócios”, afirmou.

Unidade Móvel Smart Lab

A carreta tem mais de 15 metros de comprimento e está voltada para área de tecnologia. Com 4,20m de altura e 2,6m de largura, com mais um avanço lateral automatizado de 2,5m, tendo internamente 62 metros quadrados.

A Smart Lab conta com recursos de alta tecnologia para ampliar o atendimento da instituição em todo o Espírito Santo. O espaço foi equipado com TV tela plana, lousa digital, projetor, impressora 3D, óculos de realidade virtual, notebooks, mesas digitalizadoras, câmeras fotográficas, drones, entre outros.

As inscrições estão abertas, e as aulas das primeiras turmas estão programadas para serem iniciadas no próximo dia 24, proporcionando a oportunidade de investir no futuro profissional da população capixaba e transmitir habilidades essenciais para o mercado de trabalho.

Inscrições podem ser feitas pelos sites: www.qualificar.es.gov.br e www.secti.es.gov

fotos Rodrigo Zaca/Governo-ES