Parceria entre prefeitura de Guarapari e Sicoob promove educação financeira

today6 de maio de 2025 remove_red_eye41

A Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência e Cidadania (Semtac), iniciou um conjunto de ações voltadas à promoção da Educação Financeira. As atividades estão sendo realizadas nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), em parceria com a cooperativa financeira Sicoob.

A iniciativa tem como foco principal incentivar a autonomia das famílias acompanhadas pelos serviços de assistência social, oferecendo orientações práticas sobre como organizar o orçamento familiar, planejar as finanças, controlar dívidas e adotar hábitos de consumo consciente.

Com palestras, oficinas e rodas de conversa mediadas por profissionais do Sicoob, o projeto pretende oferecer ferramentas que possibilitem uma gestão mais eficiente dos recursos financeiros pelas famílias em situação de vulnerabilidade social. A iniciativa se estenderá por diferentes territórios da cidade, atendendo aos públicos dos CRAS de forma descentralizada e inclusiva.

Para a secretária municipal de Trabalho, Assistência e Cidadania, Tatiana Perim, a ação reforça o compromisso da gestão com o fortalecimento da cidadania. “A educação financeira é uma ferramenta importante para que as famílias possam planejar melhor o futuro e superar dificuldades do dia a dia. Ao levar esse tema para os nossos CRAS e CREAS, estamos investindo na dignidade e na autonomia dos cidadãos atendidos pela política de assistência social”.

Além de abordar questões como o uso consciente do dinheiro e estratégias para sair do endividamento, as atividades buscam também despertar uma nova relação com o dinheiro, pautada em valores como responsabilidade, planejamento e segurança.

A programação segue ao longo das próximas semanas, com ações programadas nos diversos equipamentos da assistência social de Guarapari. A expectativa da Semtac é alcançar um grande número de famílias e ampliar os impactos positivos da iniciativa em parceria com o Sicoob.