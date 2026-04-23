ParkLog Sul Capixaba é lançado para impulsionar logística e indústria no ES

today23 de abril de 2026 remove_red_eye43

O governador do Estado, Ricardo Ferraço, anunciou nesta quinta-feira (23), em Cachoeiro de Itapemirim, a criação do ParkLog Sul Capixaba, um projeto que pretende integrar logística, indústria e energia no sul do Espírito Santo.

A iniciativa ainda está em fase de estudos e planejamento e busca organizar os principais ativos econômicos da região, promovendo a conexão entre infraestrutura logística, produção e novos investimentos.

De acordo com o governador, a proposta é potencializar estruturas já existentes, como o Porto de Ubu, em Anchieta, que pode ampliar sua atuação para cargas gerais, além do Porto Central, em Presidente Kennedy, que está em desenvolvimento. Também integra o projeto a modernização do Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim.

A região sul capixaba possui posição estratégica, com acesso a cerca de 70% do PIB brasileiro em um raio de até 1.200 quilômetros. Além disso, concentra aproximadamente 94,6% das exportações nacionais de rochas ornamentais, um dos principais setores da economia do Estado.

Entre os investimentos previstos para fortalecer a logística estão a Ferrovia EF-118, com mais de 570 quilômetros de extensão e estimativa de R$ 6,5 bilhões em investimentos, a duplicação da BR-101 e a futura modernização da BR-262.

O projeto também inclui ações voltadas à expansão da energia renovável, incentivo à inovação, criação de zonas de processamento de exportação (ZPE) e qualificação profissional. A proposta é tornar a região mais competitiva e preparada para atrair novos negócios.

O ParkLog Sul Capixaba será desenvolvido em parceria com instituições como o Instituto Capixaba do Transporte e Logística (ICTL), Fetransportes, Porto Central, Samarco e ES em Ação.

Segundo o governo, o objetivo é transformar o sul do Espírito Santo em um hub logístico e industrial, com geração de emprego, renda e desenvolvimento econômico sustentável.

foto Cid Costa/Governo-ES