Parque dos Dinossauros será realidade em Guarapari: licença de obras é liberada

today4 de junho de 2025 remove_red_eye50

Na tarde desta quarta-feira (4), o prefeito de Guarapari, Rodrigo Borges, entregou oficialmente ao empresário Maely Coelho a licença de obras que libera a construção do tão aguardado Parque dos Dinossauros no município. A entrega aconteceu durante uma reunião no gabinete do prefeito, que contou com a presença de autoridades, empresários e representantes da gestão municipal.

O projeto do parque, que promete ser um marco turístico para Guarapari, havia sido temporariamente interrompido após o empresário anunciar a desistência devido a exigências técnicas e legais que inviabilizavam o início das obras. No entanto, a pedido do prefeito, as secretarias envolvidas e a Procuradoria Municipal reavaliaram o projeto, considerando sua natureza inovadora e as especificidades que o diferenciam de outros empreendimentos tradicionais.

Com diálogo e disposição para o entendimento foi possível encontrar um caminho viável para a retomada do investimento. O bom senso prevaleceu, e a construção do parque foi oficialmente liberada.

Durante o encontro, o prefeito destacou a importância do projeto para a economia e o turismo local. “Guarapari precisa de novos atrativos que movimentem nossa economia durante todo o ano. O Parque dos Dinossauros é um projeto ousado, diferente do padrão habitual, e por isso exigia um olhar mais cuidadoso. Determinamos que as equipes técnicas revisassem o processo com responsabilidade e sensibilidade, e o resultado está aqui hoje: um passo importante para o desenvolvimento da nossa cidade”, afirmou Rodrigo Borges.

O empresário Maely Coelho, responsável pelo investimento, agradeceu o empenho da gestão municipal e falou sobre a decisão de retomar o projeto. “Chegamos a pensar em levar o projeto para outro município, mas houve uma compreensão por parte da administração e isso fez toda a diferença. Agora vamos tirar o projeto do papel e entregar algo grandioso para a cidade”, declarou Maely.

Também participaram da reunião o secretário municipal de Desenvolvimento da Cidade e Habitação (SEMDEH), Alexandro da Vitoria; o procurador municipal, Thiago Gobbi; o secretário de Comunicação, Wilcler Carvalho; os empresários Rodolfo Mai e Getúlio Vargas; e o vereador Izac Queiroz.

O Parque dos Dinossauros promete ser um novo atrativo para moradores e turistas, com estrutura temática, áreas de lazer e atividades educativas voltadas ao público infantil e familiar. Com a licença em mãos, a expectativa é que as obras tenham início nos próximos meses.