Patrulha Maria da Penha do 10º Batalhão ministra palestra para alunos de Guarapari

17 de março de 2023

Na tarde da última quinta-feira (16), a equipe de policiais militares atuantes na Patrulha Maria da Penha (PMP) do 10º Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo ministrou uma palestra educativa na escola Zuleima Fortes Faria, situada no bairro Itapebussu, município de Guarapari.

A investigadora da Polícia Civil, Bruna Brega Bigossi, também participou do momento interagindo com os alunos do ensino médio da rede estadual.

Cerca de 160 alunos participaram da palestra, que teve início às 15h e encerrou às 17h. Segundo o soldado Carlos, integrante da PMP, “essa nossa ação é de conversa com os alunos, levando esclarecimento e chamando para o enfrentamento contra a violência doméstica e familiar”.

A diretora da escola, Vanilda Loureiro, informou que em alusão ao mês internacional da mulher, comemorado no último dia 08 de março, surgiu a ideia de discutir a temática com os alunos objetivando despertar a conciência que valorize a mulher, minimizando assim a violência. Ela ainda agradeceu a presença e empenho dos policiais e afirmou que foi um momento muito proveitoso para todos.