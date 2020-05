PC e PRF prendem em flagrante suspeito de tráfico de drogas interestadual

Nesta quinta-feira (07), uma operação conjunta entre a equipe da Divisão Especializada em Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio (DRCCP) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, em flagrante, um suspeito de tráfico de drogas interestadual. O suspeito de 29 anos foi autuado em um posto de gasolina, em Venda Nova do Imigrante, transportando cerca de 22kg de maconha.

De acordo com a titular da DRCCP, delegada Rhaiana Bremenkamp, o detido é investigado por integrar uma associação criminosa relacionada ao tráfico de drogas interestadual. “As investigações apontam que ele transportava drogas do Estado do Mato Grosso para os Estados de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. Ele afirma ter deixado em Minas Gerais a maior parte do carregamento”, afirmou a delegada.

A operação teve início durante investigações ligadas ao uso de veículos de locadoras do Espírito Santo para cometimento de diversos crimes. “As investigações continuam para que o carregamento deixado em outros Estados seja identificado. Além disso, existem as possibilidades de o suspeito ter transportado armas, e desta associação criminosa estar ligada ao tráfico de drogas internacional”, acrescentou a delegada.

O suspeito já foi preso, anteriormente, pelos crimes de homicídio e violência doméstica. Ele responde pelos crimes de associação ao tráfico e tráfico de drogas interestadual e foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

Por Fernanda Pontes