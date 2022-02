PC identifica suspeitos de furto e recupera busto de bronze em Cachoeiro de Itapemirim

A Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Cachoeiro de Itapemirim solucionou, nessa quarta-feira (23), o crime de furto do busto em bronze, que representa um empresário cachoeirense, ocorrido na segunda-feira (21). Além de recuperar a peça, foram identificados os autores do furto e o receptador.

Após várias diligências, a equipe de investigadores identificou o suspeito de 22 anos, indicado como autor do furto. Durante as oitivas, ele confessou a autoria, confirmando que havia praticado o crime há cerca de uma semana, durante a madrugada, vendendo a peça por R$ 150,00 para um atravessador.

A partir deste momento, os investigadores fizeram uma “campana” nas proximidades da casa do suspeito de receptação, e, após algumas horas, conseguiram abordá-lo, no bairro Nossa Senhora Aparecida, no município.



O homem de 36 anos confessou ter receptado o produto e confirmou a versão do autor do furto. Além disso, o suspeito informou aos investigadores para quem havia vendido o busto, já pelo valor de R$ 752,00, sendo que a obra de arte está avaliada em R$ 30.000,00.



“Os policiais foram na empresa responsável pela compra e, apesar de não encontrarem o objeto, verificaram a existência da nota de venda, exatamente no valor e peso do objeto, emitida na mesma data que o vendedor havia informado aos policiais civis”, contou o titular da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Cachoeiro de Itapemirim, delegado Rafael Amaral.



Já na manhã desta quinta-feira (24), o busto foi deixado em uma área lateral ao Parque de Exposições, sendo apreendido pelos policiais de plantão. Segundo o delegado, todos os identificados pelos investigadores serão indiciados, cada qual pelo seu crime, sendo o homem de 22 anos por furto majorado e o de 36 anos por receptação qualificada.

