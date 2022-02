PC prende ex-coordenador de escola suspeito de aliciar e prostituir estudantes

Um homem de 38 anos foi preso pela equipe da Delegacia de Polícia de Rio Bananal, no Córrego Araújo, na zona rural do município, na tarde dessa terça-feira (1º). O suspeito era coordenador de uma escola pública do município e oferecia dinheiro aos alunos para que eles praticassem atos libidinosos com ele.



As investigações começaram quando os alunos, todos do sexo masculino, com idade de 15 a 17 anos, procuraram a Polícia Civil para relatar o caso. O Conselho Tutelar de Rio Bananal acompanhou toda a investigação.



“Ele era coordenador da escola e tinha o contato próximo com os estudantes. Aproveitava dessa função para entrar em contato com eles e oferecer dinheiro, favorecendo a prostituição e a exploração sexual dos adolescentes”, contou o titular da Delegacia de Polícia de Rio Bananal, delegado Fabrício Lucindo.



Em posse do mandado de prisão preventiva, os policiais foram até a residência do suspeito, o localizaram e deram voz de prisão. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Rio Bananal e, posteriormente, levado ao Presídio de Xuri.



por Matheus Zardini