PC prende responsável por guardar armas de fogo para grupo criminoso em Cachoeiro

today24 de março de 2023 remove_red_eye77

Equipes da Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc) de Cachoeiro de Itapemirim, com apoio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic) e Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), durante operação realizada nesta sexta-feira (24), apreenderam armas, drogas, munições e realizaram a prisão em flagrante de um homem de 27 anos, suspeito de integrar um grupo criminoso que atua no tráfico de drogas em Cachoeiro de Itapemirim.

A ação foi realizada para dar cumprimento de mandados de busca e apreensão domiciliar expedidos pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim.

No bairro Monte Cristo, policiais realizaram buscas em uma residência e prenderam em flagrante um suspeito de ser o responsável por guardar drogas e armas para um grupo criminoso que explora o tráfico de drogas na cidade.

Com o investigado foram localizados 15 revólveres e 383 munições de diferentes calibres, duas garruchas calibre .32, uma pistola calibre .635, uma espingarda calibre .28, 3.620 gramas de maconha, 20 gramas de cocaína, duas motocicletas e um veículo.

O preso foi apresentado à autoridade policial do teleflagrante para deliberar acerca da legalidade da prisão e proceder os encaminhamentos de praxe.

por Adriana Nascimento Amaral Policial Civil

Seção de Imprensa e Comunicação Interna (Sicoi)