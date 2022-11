PCES e PCSP prendem membros de grupo especializado em crimes cibernéticos

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do 16º Distrito Policial (DP), em conjunto com a Polícia Civil de São Paulo (PCSP), por meio do 49º Distrito Policial (DP), prendeu duas pessoas suspeitas de integrarem um grupo criminoso especializado em aplicar golpes cibernéticos. Um homem de 27 anos e uma mulher de 23 anos foram presos na cidade de São Mateus, em São Paulo, na última quinta-feira (17), após troca de informações entre as duas delegacias.

A polícia chegou até os dois suspeitos por meio de investigações realizadas pelo núcleo de inteligência do 16º DP. No dia 16 de novembro, uma mulher de 44 anos procurou a Polícia Civil do Espírito Santo para registrar um Boletim de Ocorrência, relatando ter sido vítima de um golpe. Ela informou que anunciou um aparelho a laser para fins estéticos, avaliado em R$ 7.180,00, por meio de um site especializado em compra e venda.

Pouco tempo depois, recebeu o contato de uma mulher interessada no produto, afirmando que faria o pagamento por meio de uma plataforma on-line, vinculada ao site de vendas, e o dinheiro cairia na conta da vendedora em 24 horas. A vítima recebeu um e-mail com informações sobre o suposto pagamento e o objeto foi enviado para a Cidade de São Mateus, Zona Leste de São Paulo, entretanto, 24 horas depois, o dinheiro não chegou.

Ao questionar a plataforma de pagamentos, a vítima foi informada que aquele e-mail não estava vinculado à plataforma, e não havia nada que pudesse ser feito. Certa de que tinha sido vítima de um golpe, ela decidiu registrar o Boletim.

“Nossa equipe iniciou a investigação e, rapidamente, localizou o aparelho ainda em poder dos Correios, na cidade de São Mateus, em São Paulo. Fizemos contato com o 49º DP e contamos com a equipe do delegado Daniel Bruno Colombini para realizar uma campana e identificar os receptadores do objeto”, explicou a titular do 16º DP, delegada Argentina Leopoldina da Silva Neta Armantrout.

Em São Paulo, os policiais detiveram um homem de 27 anos, no momento em que ele se apresentou na unidade dos Correios para retirar o aparelho. Já na residência dele, os policiais detiveram uma mulher de 23 anos e recuperaram diversos equipamentos eletrônicos, como impressoras, celulares e outros produtos, que somam um valor estimado em R$ 45 mil.

Os policiais do 49º DP descobriram que a dupla aplicava fraudes cibernéticas em diversos Estados, tendo feito vítimas nas capitais de Santa Catarina, Pernambuco, Espírito Santo e outros.

O homem foi indiciado pelos crimes de estelionato tentado e associação criminosa. Já a mulher, pelos crimes de estelionato consumado e associação criminosa. Ambos foram encaminhados ao sistema prisional. A investigação segue em andamento para tentar chegar aos outros integrantes da associação.

Como funcionava o golpe?

Segundo os levantamentos realizados até agora, os criminosos monitoravam pessoas em sites de compra e venda, faziam contato, fechavam negócio e criavam um e-mail falso, dizendo que era da plataforma de pagamentos e que o valor seria creditado até 24 horas depois da entrega do produto ao comprador. Entretanto, como era uma comunicação falsa, o dinheiro não chegava ao vendedor.

A segunda parte do golpe ocorria na entrega do produto. O objeto era remetido pelos Correios para o endereço informado pelo golpista, mas, no local, o morador dizia que não reconhecia o pedido e que não havia destinatário com aquele nome. Depois de três tentativas de entrega, o objeto retornava para os Correios, onde um membro do grupo criminoso fazia a retirada.