PCES prende dono de boate suspeito de traficar drogas em Iúna

today17 de julho de 2023 remove_red_eye122

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), em operação com as Delegacias de Polícia (DPs) dos municípios de Iúna, Muniz Freire e Irupi, prendeu um empresário de 40 anos suspeito de usar a própria boate para traficar drogas, em Córrego do Lage, na zona rural do município de Iúna. A prisão ocorreu na noite da última sexta-feira (14).

“O detido é dono de uma boate. Nossas investigações prévias apontaram o estabelecimento como ponto de tráfico e uso de drogas ilícitas, sobretudo cocaína, sendo que o tráfico vinha sendo realizado pelo proprietário da boate. Nesta sexta-feira (14), deflagramos a operação”, disse o titular da Delegacia de Polícia de Muniz Freire, delegado Bruno Alves Rodrigues.

Os policiais chegaram ao local no momento em que a boate estava em pleno funcionamento. A equipe deu início às buscas e identificou dois clientes da boate, de 31 e 22 anos, ambos com um papelote de cocaína cada.

Na continuidade da ação, os policiais encontraram mais entorpecente que o dono do estabelecimento confirmou ser da propriedade dele. Eram quatro porções grandes de cocaína em pedra, pesando aproximadamente 200 gramas, bem como várias cápsulas vazias e com resquícios de cafeína, utilizadas no preparo da cocaína para o tráfico.

Os três detidos foram conduzidos para a Delegacia. O empresário foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado ao sistema prisional. Os outros dois conduzidos assinaram Termo Circunstanciado (TC) por posse de entorpecente para consumo e foram liberados para responder ao processo em liberdade.

por Beatriz Paoliello, Estagiária (PCES)