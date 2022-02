PCES prende na Serra um dos maiores pistoleiros de Teixeira de Freitas (BA)

14 de fevereiro de 2022

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), durante operação realizada pelo Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e pela Superintendência de Polícia Interestadual e Capturas (Supic), prendeu, na manhã do último domingo (13), um homem de 21 anos, em Vila Nova de Colares, na Serra, suspeito de ser um dos maiores pistoleiros do município de Teixeira de Freitas, no Estado da Bahia.

Depois de receberem informações da Polícia Civil da Bahia (PCBA), de que o suspeito estaria em uma quitinete no bairro Vila Nova de Colares, na Serra, os policiais realizaram um cerco tático no imóvel e, após buscas pelos andares, localizaram o apartamento onde o indivíduo estava e deram voz de prisão ao mesmo.

“Contra o suspeito havia três mandados de prisão por homicídio, sendo que ele, segundo informações, seria um dos maiores pistoleiros de Teixeira de Freitas, na Bahia”, destacou o delegado Romualdo Gianordoli Neto, titular do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).



Ainda durante a operação, os policiais prenderam em flagrante um homem de 35 anos, em Itararé, Vitória, por tráfico de drogas. O indivíduo foi preso em casa e não ofereceu resistência. Ele tem extensa ficha criminal e, com o mesmo, foram apreendidos 14 pinos de cocaína.



Ambos os suspeitos foram encaminhados para o Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanecem à disposição da Justiça.



por Victória Meireles, estagiária da Seção de Imprensa e Comunicação Interna (Sicoi).