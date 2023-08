PCES prende três suspeitos e apreende 50 quilos de maconha em Guarapari

today28 de agosto de 2023 remove_red_eye195

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc), deflagrou uma operação policial no bairro São Gabriel, na cidade de Guarapari, na noite do último sábado (26). A ação resultou na prisão de dois homens, de 22 e 26 anos, e uma mulher de 20 anos, e na apreensão de 50 quilos de maconha, além de aparelhos celulares e dois veículos.

A operação teve como objetivo reprimir o tráfico de drogas na Região Metropolitana da Grande Vitória. Durante as investigações, as equipes identificaram um homem de 22 anos, que, acompanhado de uma mulher de 20 anos, estaria transportando drogas e utilizando um veículo com suspeita de clonagem. Um outro envolvido, de 26 anos, era responsável por receber e armazenar as drogas.

Durante a campana, os policiais puderam visualizar o momento em que os suspeitos chegavam a um imóvel com bolsas pretas e as entregavam em um imóvel localizado no bairro São Gabriel, em Guarapari.

Após se certificarem de que os ilícitos estavam armazenados em um dos imóveis pertencentes aos investigados, os policiais lograram êxito em apreender nas dependências, em posse dos investigados, duas bolsas de viagem pretas, escondidas em um banheiro, contendo diversos tabletes de maconha embalados em fita vermelha. Ao todo, foram apreendidos 50 quilos de maconha, balança de precisão, quatro aparelhos celulares e dois veículos.

Os conduzidos foram autuados em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas e, após os procedimentos de praxe, foram encaminhados ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanecerão à disposição da Justiça.

por Adriana Nascimento Amaral

Policial Civil – Seção de Imprensa e Comunicação Interna (Sicoi)