Peça de teatro apresentada em 17 países chega a Piúma quinta-feira, 05

today3 de dezembro de 2024 remove_red_eye41

Com 16 anos em circulação e apresentado em 17 países diferentes, o espetáculo “Cárcere” é um monólogo intenso e instigante, no qual acompanhamos um pianista encarcerado por vender drogas que tenta negociar com o diretor da penitenciária o direito de ter um piano em sua cela. A obra será encenada em apresentação comemorativa na próxima quinta-feira (05), a partir das 19h30, no campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes), campus de Piúma.

Mais do que um pedido por um instrumento, o desejo do pianista é um grito por liberdade – mas que liberdade é essa? Com diálogos afiados e profundos, a peça nos conduz a uma reflexão sobre o sentido do aprisionamento, os limites do corpo e da mente, e a verdadeira natureza da liberdade que almejamos. Quem comparecer à apresentação poderá ver de perto a obra que já contabiliza mais de 300 apresentações no Espírito Santo e mais 21 estados brasileiros, além de cidades de países de cinco continentes.

Publicação comemorativa

Na ocasião da apresentação de “Cárcere” no Ifes Piúma, será feito também o pré-lançamento de uma edição comemorativa do texto da obra em um livro bilíngue em português e inglês. A dramaturgia é de autoria do escritor, roteirista e editor capixaba Saulo Ribeiro em parceria com o ator paulista Vinícius Piedade.

O livro será lançado também durante a Festa Literária Combiousa, que acontece no próximo sábado (07), às 17h, na Praça Dona Carmen, em Piúma, em evento que terá programação das 16h às 20h.

Em Vitória, a nova edição de Cárcere terá lançamento na terça-feira (10), às 19h, no Centro Cultural Triplex Vermelho, localizado na Rua Sete de Setembro, 20, no Centro Histórico da Capital.

Além da vida longa do espetáculo, a publicação da primeira edição em livro de Cárcere, no ano de 2009, também marca a inauguração da Cousa, editora independente que já publicou mais de 300 obras de diversos gêneros, incluindo autores e livros reconhecidos premiados em níveis estadual e nacional.

A realização do projeto comemorativo de 16 anos da peça “Cárcere”, que inclui apresentação do monólogo e lançamento do livro é da Editora Cousa e Secretaria da Cultura (Secult), com recursos do Fundo Estadual de Cultura (Funcultura) e parceria com o Ifes Piúma.