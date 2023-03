Pedro Rosa compartilha hoje novo single “Com a Bola no Pé”, veja o clipe

Novo álbum Midnight Alvorada chega dia 12 de maio

Pedro Rosa lança novo single “Com A Bola no Pé”, o primeiro single de seu novo álbum Midnight Alvorada, que será lançado dia 12/05 pelo selo Ajabu. “Com A Bola No Pé” é uma homenagem a seu filho, e foi composta espontaneamente dentro de um clube de futebol no momento em que Pedro o via jogar bola com os amigos. “Esta canção é a própria representação da “mistureba” brasileira (no melhor dos sentidos). É aquele prato de comida que vai da salada ao feijão à fruta. Um resumo geral dos ritmos e das peças ensaiadas da escola amarela/verde (canarinha).” – Ouça “Com A Bola No Pé” AQUI

“O álbum chega agora porque agora é a sua hora, finalmente”, diz Pedro Rosa. O artista, que nasceu em São Paulo e vive na Espanha há mais de 15 anos, tem um longo caminho musical atrás de si e agora oferece ao público uma obra que revela sua relação mais íntima e respeitosa com a música e a composição desde os seus 10 anos de idade. Midnight Alvorada é um convite para enxergar com os olhos de outra pessoa. Acima de tudo, para sentir com o coração do outro. Composto por 10 faixas, o álbum apresenta uma combinação de ritmos, como samba, baião, ijexá, bossa nova e valsa, resultado de composições concebidas por instrumentos de sopro, voz e violão.

O disco nasce de um processo de imersão profunda entre ele e o compositor Rafael Mourão. “Este álbum foi concebido com meu parceiro compositor Rafael Mourão, que escreveu 8 das 10 canções do álbum em parceria comigo. Rafael é uma extensão de mim, e vice-versa. Uma semelhança bizarra na maneira de ver e sentir o universo. Nestes anos de composições juntos, nossa visão de vida foi trazida à música. Esta forma de entender o movimento da vida. De ter aprendido que neste eterno aprendizado que vivemos, sempre haverá dualidade”, revela Pedro.

Como um fã incondicional da cultura brasileira, Pedro Rosa sempre teve em vista artistas como Mônica Salmaso, Jurandir Santana, Vanessa Moreno, Zé Luis Nascimento, Ivan Sacerdote… artistas que passaram de ídolos a colaboradores no álbum. Em Midnight Alvorada, Pedro teve grande apoio de Jurandir Santana, um instrumentista, compositor e diretor musical residente de Barcelona.

“Jurandir – um dos meus músicos favoritos por muito tempo – e eu começamos a ter uma amizade cada vez mais forte e ele sempre gostou do meu trabalho, da minha composição. Ele é um artista que é motivado pelo som. Se ele gosta da sua música, ele pode te convidar e abrir o caminho para você. Através dele pude chegar a muitos dos artistas que amo, pude conversar com eles, propor colaborações. Mas, o mais importante, pude receber um feedback muito positivo dos meus ídolos e um grande SIM para participar desta aventura. Era disso que eu realmente precisava para me tornar mais confiante”, diz Pedro.

Zé Luis Nascimento, outro grande músico brasileiro, também radicado em Barcelona, foi o mestre dos ritmos do disco, colaborando e colorindo ritmicamente em 4 das faixas. Ivan Sacerdote, cujo trabalho Pedro descobriu através do álbum gravado com Caetano Veloso, também colabora com seu clarinete na faixa “Com a bola no pé”.