Pequenos produtores rurais de Itapemirim recebem kits com bomba solar para irrigação

today2 de dezembro de 2021 remove_red_eye48

Equipes do Núcleo de Gerenciamento da Agricultura Familiar (NAGRIF) começaram, nesta quarta-feira (1), a entrega dos kits com bomba solar para os pequenos produtores rurais de Itapemirim. Mais de 15 equipamentos a serem utilizados na irrigação de alimentos foram entregues nas comunidades de Sapucaia e Palmital.

Até o final do ano mais de 250 produtores rurais serão beneficiados com um kit, que é dotado com uma bomba d’agua completa e uma placa de captação da energia solar.

Após a instalação do equipamento, o produtor faz a captação da água do poço para alimentar a cisterna ou reservatório e depois a distribui por um sistema de irrigação utilizado em culturas que necessitam de bastante água, como hortaliças e algumas árvores frutíferas.



“O projeto visa fortalecer a agricultura familiar e a produção de culturas que necessitam de irrigação”, destaca a coordenadora do Núcleo de Gerenciamento da Agricultura Familiar (NAGRIF), Luciana Peçanha Lopes.



Em 2022, o sistema de irrigação instalado a partir do kit de bombeamento solar também será utilizado nas hortas comunitárias e no cultivo de outras culturas.



O programa está sendo desenvolvido pela Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural em parceria com o Núcleo de Gerenciamento da Agricultura Familiar (NAGRIF).