Peregrinos demonstram fé, superação e resgatam trajeto de São José de Anchieta

today3 de junho de 2024 remove_red_eye133

Chegada ao Santuário aconteceu neste domingo (2). Festejos seguem até dia 9 de junho e marcam 10 anos de canonização de São José de Anchieta, padroeiro do Brasil

Há 25 anos, peregrinos de várias partes do Brasil e do mundo percorrem os 100 quilômetros que refazem o trajeto percorrido por São José de Anchieta, de Vitória até o Santuário Nacional de São José de Anchieta. Neste ano, a data é ainda mais especial, pois celebra os 10 anos de canonização do jesuíta. O Santuário preparou uma programação especial para receber os peregrinos, focada na acolhida e espiritualidade. A programação incluiu ampliação dos horários das missas, apresentações culturais locais e o lançamento da música inspirada em Anchieta, Rerigtiba Remix, dos músicos Jhonlow e Douglas Lopes.

Na primeira missa do dia, que aconteceu às oito horas da manhã, a praça do Santuário já estava se enchendo de peregrinos. Para garantir o conforto e bem-estar de todos, a ABAPA – Associação Brasileira dos Amigos dos Passos de Anchieta montou uma estrutura e ofereceu mesa com frutas e água de coco.

Camilo José Rodrigues Pereira, de 71 anos, foi um dos primeiros a chegar ao Santuário. Ele tem uma longa história com a religião, tendo sido seminarista por alguns anos. Este ano, no entanto, é a primeira vez que participa dos Passos de Anchieta. Ele compartilhou a experiência: “Essa peregrinação tem grande importância na minha vida. Senti a necessidade de pedir a intercessão do santo, pois estou lutando contra uma doença na vista, e me propus a fazer esse trajeto como forma de um pedido pela cura, já que São José de Anchieta era um caminhante, assumi essa missão e consegui. Por isso a faixa, sonho realizado, me sinto muito grato e emocionado.”

Sobre a preparação do Santuário e o significado espiritual da peregrinação, o reitor do Santuário São José de Anchieta, padre Álvaro Negromonte, SJ, declarou: “Com muita alegria, preparamos todo o espaço para receber os peregrinos. A presença deles confirma a vocação do Santuário, que é acolher. Hoje, refazemos a experiência de São José de Anchieta. Esse trajeto, construído pelo santo jesuíta, trazia para ele consolação e esperança. Agora, as pessoas têm a oportunidade de passar pelo mesmo processo, com o propósito da peregrinação dos Passos de Anchieta, que é tornar as pessoas mais leves e melhores consigo mesmas e com os outros, garantindo essa valiosa oportunidade de transformação.”

O secretário de Turismo de Anchieta, Caio Mozer, enfatizou a relevância da peregrinação dos Passos de Anchieta para o fortalecimento do turismo religioso no município. Ele ressaltou como este evento anual não apenas atrai turistas, mas também promove o conhecimento e a valorização das riquezas culturais e naturais da região.

“Os Passos de Anchieta são mais um atrativo que fortalece o turismo religioso no município de Anchieta, destacando as potencialidades da região. Essa iniciativa permite que os turistas se sintam acolhidos e conheçam parte do município, já que o trajeto passa pela praia de Ubu e Castelhanos. Isso gera uma grande oportunidade para que as pessoas descubram o local e desejem retornar mais vezes”, disse.

Maria Celeste Ferreira, de 74 anos, já participou da caminhada oito vezes. Ela compartilhou: “Os Passos de Anchieta é uma experiência, uma atividade que veio para tirar a gente da depressão, conviver com outras pessoas e conhecer a história. Recentemente, perdi meu neto, então vim e pedi ajuda ao santo. Comecei a caminhada e senti que isso me renovou. Os Passos de Anchieta me fazem sentir sempre ativa, com força, mantendo minha mente e corpo em bom funcionamento.”

A chegada dos peregrinos ao Santuário foi marcada por um clima de superação, com pessoas vibrando e aclamando a cada chegada. Famílias inteiras participaram, assim como pessoas sozinhas, idosos e até alguns que fizeram o trajeto de bicicleta. O padre, no alto da escada, benzia os peregrinos com água benta, proporcionando um momento de renovação.

Além disso, a Prefeitura de Anchieta montou um palco na praça, onde atrações musicais e culturais locais entretinham os presentes. Havia também a venda de artigos religiosos, permitindo que os peregrinos levassem consigo uma lembrança desse dia.

A história de São José de Anchieta

Para compreender a importância da festa de São José de Anchieta, é essencial conhecer sua história. Nascido nas Ilhas Canárias, estudou no Colégio de Artes em Coimbra, onde entrou na Companhia de Jesus aos 17 anos. Em 1553, chegou ao Brasil, fundou o Colégio de São Paulo de Piratininga e redigiu a “Arte de Gramática da língua mais falada na costa do Brasil”. Enfrentou grandes desafios, incluindo uma doença óssea, mas sua dedicação nunca vacilou. Em 1579, iniciou uma missão jesuíta em Reritiba, hoje conhecida como Anchieta, onde viveu seus últimos anos e onde hoje se encontra o Santuário Nacional. Faleceu em 1597, e seu corpo foi levado em cortejo indígena de Reritiba a Vitória, onde está sepultado no Palácio Anchieta.

A Festa Nacional de São José de Anchieta teve início no dia 29 de maio e continuará até o dia 09 de junho. Este ano, reveste-se de um caráter especial ao celebrar os 10 anos da canonização e os 490 anos de nascimento do santo. Organizada pelo Santuário Nacional de São José de Anchieta e pelos Jesuítas do Brasil, conta com o apoio da Prefeitura de Anchieta e do Governo do Estado, através do edital de eventos da Secretaria de Turismo.

Programação:

03 de junho | 19h – Novena 4

Presença fraterna: Paróquia Nossa Senhora da Conceição, Guarapari

04 de junho | 19h – Novena 5

Presença fraterna: Nossa Senhora da Imaculada Conceição, Piúma

05 de junho | 19h – Novena 6

Presença fraterna: Paróquia São José, Guarapari

06 de junho | 19h – Novena 7

Presença fraterna: Paróquia Nossa Senhora da Imaculada Conceição, Alfredo Chaves

07 de junho | 19h – Novena 8

Presença fraterna: Paróquia Nossa Senhora dos Navegantes, Meaípe

08 de junho

16h00 – Peregrinos de Cristo: Caminhada jovem – De Iriri para o Santuário de Anchieta – Presença fraterna: EJCs e Grupos de Jovens

19h | Novena 9 – Encontro de Jovens com Cristo, Anchieta

09 de junho

14h – Exibição do Projeto Viva Anchieta

16h – Missa Solene

17h30 – Show: Dunga

Transmissão diária no canal do youtube @tvsantuariodeanchieta

https://youtube.com/playlist?list=PLxkpMfZninxCs9VCE7RGE6j6b_inWXbGR&si=viQT8uJOgYvgEsBc

Local: Santuário Nacional de São José de Anchieta. Praça do Santuário, Centro, Av. Anchieta, 81 – Centro, Anchieta – ES.

fotos Igor Aguiar