Perícia de Colatina prende indivíduo que tentou falsificar RG

5 de maio de 2023

A equipe da Perícia do Posto de Identificação de Colatina prendeu, em flagrante, um homem de 44 anos que tentou emitir uma Carteira de Identidade usando documentos de outra pessoa. O flagrante ocorreu nesta quinta-feira (04) e o homem foi autuado por falsidade ideológica.

Em fevereiro deste ano, o homem compareceu ao Posto de Identificação de Colatina e deu entrada no processo para emissão de identidade, apresentando Certidão de Nascimento e CPF em nome de Lucas. A equipe realizou a coleta de digitais, fotos e dados, encaminhando o material para o setor de Datiloscopia, em Vitória, onde as informações são processadas.

“A equipe da Datiloscopia viu que a foto era incompatível com a data de nascimento que constava nos documentos e pediu que confirmássemos os dados quando ele retornasse aqui. Além disso, as digitais que coletamos não foram suficientes, sendo necessário refazer a coleta. Com isso, aguardamos o retorno dele no Posto”, relatou a perita do Posto de Identificação de Colatina, Lucyana Vieira Lança.

Nesta quinta-feira, o suspeito retornou ao Posto para verificar o andamento do processo e foi levado a uma sala reservada. A equipe, então, passou a confirmar os dados dos documentos apresentados pelo indivíduo, que, em dado momento, entrou em contradição.

“Tentando justificar a confusão nos dados, ele alegou que tinha duas famílias e vários irmãos. Começamos a perguntar os nomes dos irmãos e, um a um, pesquisei na nossa base de dados, até que um dos nomes correspondeu à foto do suspeito”, explicou a perita.

Lucyana Lança relatou ainda que confrontou o suspeito com os dados verdadeiros e ele acabou confirmando que se chamava Gabriel e não Lucas, entretanto, continuou argumentando que tinha duas famílias e queria ter uma Carteira de Identidade para cada uma. Ao verificar os registros no nome verdadeiro, a perícia viu que ele tinha vários registros criminais.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia Regional de Colatina. Após os procedimentos, ele foi conduzido ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina, para passar por audiência de Custódia.

por Camila Ferreira