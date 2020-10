Pesquisa Rede Vitória/Futura indica empate técnico entre João Coser e Gandini em Vitória

today7 de outubro de 2020 remove_red_eye22

Uma pesquisa realizada com 600 pessoas entre os dias 02 e 03 de outubro pela Rede Vitória/Futura na capital do Estado para as eleições municipais que acontecem no dia 15 de novembro, mostrou um empate técnico entre o ex-prefeito João Coser (PT) e Fabrício Gandini (Cidadania). Sendo que Coser está um pouco à frente nas intenções de voto estimulado, com 17,5% da preferência do eleitor. Já Fabrício Gandini aparece com 14,2%, na margem de erro de quatro pontos para mais ou para menos. E o delegado Pazolini (Republicanos) tem 9% das intenções de voto.

Ainda na pesquisa estimulada, Neuzinha (PSDB) aparece em quarto, com 6,2% dos votos, seguida de Capitão Assumção (Patriotas) que teve 5,5%, Sergio Sá (PSB) 2,7%, Coronel Nylton (Novo) 2,2%, Mazinho (PSD) 2,2%, Namy Chequer (PCdoB) 1,7%, Gilbertinho Campos 1,2% e Fábio Louzada (MDB) 1%. Os eleitores que não sabem, não responderam e indecisos são 20,8%. E aqueles que disseram que não votam em ninguém, branco ou nulo são 16%.

Quando a pesquisa é espontânea, com a pergunta: “Se a eleição fosse hoje, em quem você votaria para prefeito de Vitória”, o cenário aponta vantagem de Gandini, com 8,3% das intenções de voto. Coser vem em segundo, com 7% e Pazolini aparece em terceiro, com 4,3%.

Em quarto, aparece Capitão Assumção, com 2,2%, seguido de Neuzinha, 2%, Sérgio Sá 1,8%, Mazinho, 1,3%, Coronel Nylton 0,8%, Namy Chequer 0,5%, Gilbertinho Campos 0,5% e Eron Domingos 0,2%. O percentual de não sabe, não respondeu e indecisos é de 50%. Os eleitores que disseram que não votam em ninguém, branco ou nulo são 17,3%. Outro, 3,7%.

No levantamento sobre rejeição estimulada, a pergunta é “Em qual desses você não votaria em nenhuma hipótese?”. O mais citado pelos entrevistados é o candidato João Coser, com 25,5%. Em seguida vem Capitão Assumção com 17,7% e, em terceiro Neuzinha com 8,3%.

Em seguida, no levantamento sobre rejeição, em quarto está Gandini, com 7,5%, seguido de Coronel Nylton, com 7,3%, Delegado Pazolini, com 5,5%, Namy Chequer com 5,3%, Mazinho com 2,8%, Sergio Sá com 2,8%, Fabio Louzada com 1,8%, Gilbertinho Campos (Psol) com 1,7%, Halpher Luiggi (PL) com 1,5%, Eron Domingos (PRTB) com 1,3% e Raphael Furtado (PSTU) com 1,2%. Dos entrevistados, 6,3% rejeitam todos os candidatos e 17,8% não rejeitam nenhum. Não sabem, não responderam foram 14,2%.

A margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos e a confiabilidade é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral sob o número ES-04597/2020.

Fonte Folha Vitória