Pesquisadores testam métodos para controle do maruim em Alfredo Chaves

today26 de março de 2025 remove_red_eye138

A Secretaria de Saúde de Alfredo Chaves firmou uma parceria com o Ministério da Saúde, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) para desenvolver uma pesquisa voltada ao controle dos Culicoides, o famoso maruim.

Atualmente, 11 pesquisadores dessas instituições estão examinando as comunidades mais afetadas pelo inseto, coletando amostras e aplicando produtos para teste. Para apoiar o estudo, a Secretaria de Saúde do município disponibilizou uma sala, que foi adaptada pela equipe e transformada em um laboratório.

Segundo os pesquisadores, a pesquisa está na segunda etapa, que envolve a coleta, identificação e experimentação de diferentes substâncias para avaliar a eficácia de inseticidas. O próximo passo levará as amostras para análise detalhada no laboratório da Fiocruz, possibilitando uma avaliação mais precisa dos resultados.

“Através dessas informações podemos avançar na estruturação da Vigilância do Oropouche, adotar medidas mais efetivas de controle do vetor e consequentemente diminuir o número de casos da doença e melhorar o bem estar da população que tem sofrido bastante com a alta infestação”, explica Rodrigo Pinheiro, veterinário do Ministério da Saúde.

O Espírito Santo foi o estado com maior número de casos notificados em 2024 de Oropouche incluindo óbito.

O município de Alfredo Chaves, de acordo com a equipe, está com uma densidade muito elevada do vetor. Coletas em dezembro foram feitas e um grande número de amostras de Cullicoides paraensis foram positivas para o vírus do Oropouche.

Equipe multidisciplinar

Jéssica Gouvea/Fiocruz – bióloga

Quesia Amorim/Fiocruz – bióloga

José Bento/Fiocruz – biólogo

Vincent Corbel/IRD – biólogo

Rodrigo Pinheiro/CGARB- MS – veterinário

Lesliane de Amorim/CGARB – MS – enfermeira

Karina Bertazo/Sesa – bióloga

Ailton Mirandoli/agente saúde – Sesa

Ubiraci Miranda/agente saúde – Sesa

Saulo Crema/agente de saúde – Sesa