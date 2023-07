Pessoas em situação de rua participam de curso de jardinagem, em Guarapari

A prefeitura de Guarapari realizou durante toda esta semana o curso de jardinagem voltado para capacitação de pessoas em situação de rua, no Centro Pop.

O curso foi ministrado no período de 10 a 14 de julho pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Espírito Santo (SENAR-ES), em parceria com o Sindicato Rural de Guarapari, e contou com o apoio da Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari (CODEG), Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura (Semag), e da P2 Ambiental.

De acordo com a secretária de Assistência do Município, Breila Mardegan, o curso teve a função de capacitar as pessoas em situação de rua para que estejam aptos a preencher possíveis vagas no mercado de trabalho.

“Com este treinamento as pessoas em situação de rua estarão prontas para trabalhar na área de jardinagem dentro e fora do município, visto que o Certificado com carga horária de 40 horas é entregue aos aprovados e é válido em todo território nacional”, disse.