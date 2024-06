“Pets em Ação!” chega aos cinemas em 15 de agosto com uma aventura para toda família

Com distribuição da Imagem Filmes, a animação traz dois animais de estimação que buscam reencontrar sua família

A eterna disputa entre cachorros e gatos será deixada de lado, pelo menos por um tempo, em PETS EM AÇÃO!, longa de animação que nos mostra o que acontece quando um cão e um gato precisam se unir em uma missão para reencontrar sua família. Colorido e vibrante, a direção de Kevin Donovan e Gottfried Roodt encontra o tom certo para cativar crianças e adultos, combinando aventura, humor e amizade no filme que será lançado nos cinemas brasileiros em 15 de agosto.

Assista ao trailer

A cachorrinha Gracie (dublada pela influenciadora Bianca Alencar) acredita que é especial. É bonita, tem raça e se acha a melhor de todas. Paparicada e adorada pela família, ela é esnobe e não está preparada para a vida fora do conforto da sua casa. Por outro lado, o gato Pedro é muito esperto e foi adotado pela família. Sagaz e desbocado, ele pouco se importa com coisas finas, e jantar direto do lixo é o que há de melhor para ele. Os dois são claramente opostos e, por isso, se odeiam, até que são obrigados a unir forças para encontrar a sua família depois que se perdem no aeroporto durante uma mudança de cidade.

Enquanto os bichinhos tentam encontrar o caminho para casa, as crianças da família, Sophie e Gavin, lançam uma campanha nas redes sociais em busca de seus pets que se torna viral, e agora todo mundo está atrás da Gracie e do Pedro.

A jornada de Pedro e Gracie é marcada pela descoberta da amizade e do amadurecimento, não apenas entre eles dois, mas também por conta dos animais divertidos e perigosos que encontram pelo caminho, dublados por grandes nomes de Hollywood, além da trilha sonora assinada por Deon van Heerden.

Na versão americana, Bill Nighy é o urubu Conrad; Susan Sarandon, a coelha Shade; Alicia Silverstone, as cobrinhas Sissy e Chrissy; Danny Trejo, o peixe Laurence; e Brooke Shields, a égua Willow.

Sinopse:

Gracie e Pedro não poderiam ser mais diferentes! Ela é uma cachorrinha de raça que acredita ser a melhor de todas, enquanto ele é um gato adotado que se contenta com aventuras nas ruas e até jantar do lixo. Apesar de serem da mesma família, eles não se suportam e vivem discutindo por qualquer coisinha. Durante uma viagem em família, eles acabam se perdendo no aeroporto e, agora, Gracie e Pedro precisam superar suas diferenças e unir forças para encontrar o caminho de volta para casa e para a família que tanto amam.

Ficha Técnica:

Direção: Kevin Donovan e Gottfried Roodt

Roteiro: Jaisa C. Bishop, Bruce A. Taylor, Kelly Peters

Produção: Amy Katherine Taylor

Trilha Sonora: Deon van Heerden

Montagem: Gottfried Roodt

Gênero: aventura, ação, comédia, família

País: EUA, África do Sul, Canadá

Ano: 2024

Duração: 80 min.

Distribuição: Imagem Filmes