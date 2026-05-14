Corrida da Madalena à Penha abre as comemorações dos 491 anos de Vila Velha

today14 de maio de 2026 remove_red_eye33

Vila Velha se prepara para viver um dos momentos mais simbólicos do seu calendário em 2026

No dia 17 de maio, a cidade recebe a Corrida Da Madalena à Penha, evento que marca o início oficial das comemorações dos 491 anos de Vila Velha e reforça o posicionamento da cidade como referência em corrida de rua no Espírito Santo.

Mais do que uma competição, a corrida se consolida como uma experiência que conecta esporte, turismo, história e qualidade de vida, reunindo atletas e participantes em um percurso que valoriza os principais cenários da cidade.

A prova contará com duas distâncias, 7 km e 12,5 km, abertas a diferentes perfis de corredores. A concentração dos atletas será às 6h30, com largada em pelotão único às 7h.

O percurso é totalmente plano e percorre a orla de Vila Velha, passando por praias como Itaparica, Itapoã e Praia da Costa, com chegada no Parque da Prainha, local que representa o marco histórico da colonização do território capixaba.

Na distância de 12,5 km, os atletas largam da Praça Pedro Valadares, na Barra do Jucu, em frente à Igreja da Madalena. Um dos destaques desta edição será a passagem dos corredores pela tradicional Ponte da Madalena, um dos pontos mais simbólicos do percurso. Já os participantes dos 7 km terão largada na Praça do Ciclista, na Praia de Itaparica.

A expectativa da organização é reunir cerca de 2.000 atletas, consolidando o evento como uma das principais corridas de rua no Espírito Santo e fortalecendo o turismo esportivo na região.

Além da experiência esportiva, a corrida também oferece premiação para os atletas. Na prova de 12,5 km, os três primeiros colocados da categoria geral masculina e feminina receberão premiação em dinheiro, além de troféus.

Já nas demais categorias, incluindo a prova de 7 km, a premiação será composta por troféus, conforme regulamento oficial. Todos os participantes que concluírem o percurso dentro do tempo limite receberão medalha de participação.

As inscrições seguem abertas e podem ser realizadas por meio da plataforma @lebilletbr até o preenchimento total das vagas.

A entrega dos kits será realizada nos dias 15 e 16 de maio, na loja Mega Los Sport Boulevard, no Shopping Boulevard Vila Velha, em Itaparica.

Ao integrar esporte, história e identidade local, a Corrida Da Madalena à Penha se posiciona como a corrida mais charmosa do Espírito Santo, oferecendo uma experiência única para quem busca mais do que desempenho: busca pertencimento e conexão com a cidade.

SERVIÇO

Data: 17 de maio de 2026

Local: Vila Velha – ES

Distâncias: 7 km e 12,5 km

Concentração: 6h30

Largada: 7h (pelotão único)

Chegada: Parque da Prainha

Inscrições: @lebilletbr

https://lebillet.com.br/event/2640/corrida-da-madalena-a-penha-17-maio-Vila-Velha-ES

ENTREGA DOS KITS

Mega Los Sport Boulevard — Shopping Boulevard Vila Velha

15/05 (SEXTA)

12h às 20h

16/05 (SÁBADO)

10h às 16h

REALIZAÇÃO E APOIO

Apresentado por: Sólida Empreendimentos

Patrocínio: Honda Shori | Mega Los Sport Boulevard | Sicoob ES | Gatorade | Bauducco | Supermercados BH | Farmácia Alquimia

Promoção exclusiva: Jovem Pan Vitória

Apoio: Prefeitura de Vila Velha | Secretaria de Esporte | Arnaldinho Borgo

Realização: FUEC | Vila Produções e Eventos

Assessoria: Oficina do Esporte

SOBRE O EVENTO

Reconhecida como a corrida mais charmosa do Espírito Santo, a Corrida Da Madalena à Penha se destaca pelo percurso à beira-mar e pela chegada na Prainha, local simbólico da história capixaba. O evento promove saúde, bem-estar e conexão entre pessoas, transformando a corrida em uma experiência que vai além do esporte.

fotos Adessandro Reis