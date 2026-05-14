Corrida da Madalena à Penha abre as comemorações dos 491 anos de Vila Velha
Vila Velha se prepara para viver um dos momentos mais simbólicos do seu calendário em 2026
No dia 17 de maio, a cidade recebe a Corrida Da Madalena à Penha, evento que marca o início oficial das comemorações dos 491 anos de Vila Velha e reforça o posicionamento da cidade como referência em corrida de rua no Espírito Santo.
Mais do que uma competição, a corrida se consolida como uma experiência que conecta esporte, turismo, história e qualidade de vida, reunindo atletas e participantes em um percurso que valoriza os principais cenários da cidade.
A prova contará com duas distâncias, 7 km e 12,5 km, abertas a diferentes perfis de corredores. A concentração dos atletas será às 6h30, com largada em pelotão único às 7h.
O percurso é totalmente plano e percorre a orla de Vila Velha, passando por praias como Itaparica, Itapoã e Praia da Costa, com chegada no Parque da Prainha, local que representa o marco histórico da colonização do território capixaba.
Na distância de 12,5 km, os atletas largam da Praça Pedro Valadares, na Barra do Jucu, em frente à Igreja da Madalena. Um dos destaques desta edição será a passagem dos corredores pela tradicional Ponte da Madalena, um dos pontos mais simbólicos do percurso. Já os participantes dos 7 km terão largada na Praça do Ciclista, na Praia de Itaparica.
A expectativa da organização é reunir cerca de 2.000 atletas, consolidando o evento como uma das principais corridas de rua no Espírito Santo e fortalecendo o turismo esportivo na região.
Além da experiência esportiva, a corrida também oferece premiação para os atletas. Na prova de 12,5 km, os três primeiros colocados da categoria geral masculina e feminina receberão premiação em dinheiro, além de troféus.
Já nas demais categorias, incluindo a prova de 7 km, a premiação será composta por troféus, conforme regulamento oficial. Todos os participantes que concluírem o percurso dentro do tempo limite receberão medalha de participação.
As inscrições seguem abertas e podem ser realizadas por meio da plataforma @lebilletbr até o preenchimento total das vagas.
A entrega dos kits será realizada nos dias 15 e 16 de maio, na loja Mega Los Sport Boulevard, no Shopping Boulevard Vila Velha, em Itaparica.
Ao integrar esporte, história e identidade local, a Corrida Da Madalena à Penha se posiciona como a corrida mais charmosa do Espírito Santo, oferecendo uma experiência única para quem busca mais do que desempenho: busca pertencimento e conexão com a cidade.
SERVIÇO
Data: 17 de maio de 2026
Local: Vila Velha – ES
Distâncias: 7 km e 12,5 km
Concentração: 6h30
Largada: 7h (pelotão único)
Chegada: Parque da Prainha
Inscrições: @lebilletbr
https://lebillet.com.br/event/2640/corrida-da-madalena-a-penha-17-maio-Vila-Velha-ES
ENTREGA DOS KITS
Mega Los Sport Boulevard — Shopping Boulevard Vila Velha
15/05 (SEXTA)
12h às 20h
16/05 (SÁBADO)
10h às 16h
REALIZAÇÃO E APOIO
Apresentado por: Sólida Empreendimentos
Patrocínio: Honda Shori | Mega Los Sport Boulevard | Sicoob ES | Gatorade | Bauducco | Supermercados BH | Farmácia Alquimia
Promoção exclusiva: Jovem Pan Vitória
Apoio: Prefeitura de Vila Velha | Secretaria de Esporte | Arnaldinho Borgo
Realização: FUEC | Vila Produções e Eventos
Assessoria: Oficina do Esporte
SOBRE O EVENTO
Reconhecida como a corrida mais charmosa do Espírito Santo, a Corrida Da Madalena à Penha se destaca pelo percurso à beira-mar e pela chegada na Prainha, local simbólico da história capixaba. O evento promove saúde, bem-estar e conexão entre pessoas, transformando a corrida em uma experiência que vai além do esporte.
fotos Adessandro Reis