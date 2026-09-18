PF apreende 140 kg de cocaína escondidos no casco de navio no Porto de Vitória

today17 de setembro de 2026 remove_red_eye29

Droga estava dividida em cinco bolsas impermeáveis dentro da chamada caixa de mar; embarcação havia saído de Santos e seguiria para a Itália

Uma fiscalização da Polícia Federal resultou na apreensão de 140 quilos de cocaína escondidos no casco de um navio, em Vitória, no Espírito Santo, nesta quinta-feira (17). A embarcação estava na área de fundeio, onde navios aguardam autorização para entrar no porto.

Segundo a Polícia Federal, o navio havia chegado ao Estado após sair do Porto de Santos, em São Paulo, e tinha como destino final a Itália. A ocorrência é investigada como uma possível tentativa de tráfico internacional de drogas.

A localização da carga ocorreu durante uma inspeção subaquática realizada no casco da embarcação. Os policiais identificaram sinais de possível manipulação recente em uma das grades de proteção da chamada caixa de mar, o que levou a equipe a fazer uma verificação mais detalhada no compartimento.

Foi então que os agentes encontraram cinco bolsas impermeáveis, contendo, ao todo, os 140 quilos de cocaína.

A caixa de mar é uma estrutura localizada no casco e utilizada para captar água destinada ao sistema de refrigeração dos motores do navio.

Droga passa por perícia

Após a apreensão, o material foi encaminhado para a Superintendência da Polícia Federal, onde deverá passar por perícia.

Até o momento, nenhum suspeito foi preso. A investigação busca descobrir como a droga foi colocada dentro da embarcação, quem seriam os responsáveis pelo carregamento e qual a origem e o destino do entorpecente.

A Polícia Federal informou que a fiscalização foi realizada a partir de uma análise de risco relacionada ao transporte internacional de drogas.

Casco de navio já foi usado para transporte de drogas no Estado

O Espírito Santo já registrou outras ocorrências envolvendo o uso de estruturas marítimas para o transporte de grandes carregamentos de cocaína.

Em 2 de abril de 2025, a Polícia Militar apreendeu 1.393,894 quilos de cocaína e um fuzil AR-15 em uma marina localizada no bairro Perocão, em Guarapari. Um homem foi detido na ocasião.

Segundo a PMES, os entorpecentes estavam acondicionados em malotes protegidos contra a água e equipados com alças, característica associada ao transporte marítimo de drogas. A corporação informou na época que o tipo de acondicionamento indicava possível conexão com redes internacionais de narcotráfico.

A apreensão desta quinta-feira reforça a atenção das forças de segurança para o uso de embarcações e estruturas marítimas em operações relacionadas ao tráfico internacional de drogas.

As investigações sobre os 140 quilos encontrados no navio continuam.