PF captura foragido da justiça de Portugal por estupro em Minas Gerais

6 de junho de 2023

A Polícia Federal cumpriu, nesta terça-feira (6/6), um mandado de prisão para fins de extradição expedido pelo Supremo Tribunal Federal em desfavor de nacional português que adentrou o território brasileiro em 7 de julho de 2019.

De acordo com as autoridades de Portugal, o procurado foi condenado a 7 anos de reclusão, porque no ano de 2015, obrigou sua irmã, menor de idade, a manter relações sexuais com ele em diversas ocasiões, o que resultou na gravidez da vítima.

Atualmente, o indivíduo encontrava-se estabelecido em Sabará/MG e trabalhava como autônomo na construção civil.

Diante da situação, o homem ficará custodiado em presídio, na cidade de Ribeirão das Neves/MG, onde permanecerá à disposição da Colenda Corte no aguardo da tramitação do processo de extradição.