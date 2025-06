Pietra Quintela: “cuidar do corpo é cuidar da vida”

No ano em que chega à maioridade, a atriz reconhece suas mudanças físicas e emocionais

Prestes a completar 18 anos, em setembro, atriz Pietra Quintela vive um momento de amadurecimento e reflexão, não apenas sobre os rumos da carreira, mas também sobre autocuidado. Conhecida desde pequena pelo público, agora, ela enxerga com mais profundidade a importância de cuidar da saúde de forma integral.

“Comecei a perceber que não adianta só você cuidar da sua pele, do seu cabelo ou da parte estética se você não cuida do seu interior”, diz. “Sempre me importei muito com a saúde mental, faço terapia desde cedo, e entendi que cuidar do corpo também é fundamental”, completa ela.

Ao falar sobre as mudanças físicas e emocionais que passou, Pietra relembra com naturalidade o período da puberdade. “Quando você tem a sua primeira menstruação, percebe que vai se tornando mocinha. Essas mudanças são super normais, e é superimportante entender e respeitar, sem achar que tem algo de errado com você. Cada um tem seu tempo”, entrega a estrela, que recentemente estrelou uma campanha para a Clínica Seven, voltada para o bem-estar e saúde metabólica.

Na fase de transição para a vida adulta, ela conta que sua vaidade ganhou um novo significado. “Sempre fui muito de cuidar da minha pele e do meu cabelo, mas acabava deixando de lado o cuidado com o corpo e com a alimentação. Agora percebo o quanto isso é importante, porque o corpo é tudo que você tem e vai ter pelo resto da sua vida”, avalia.

Com uma rotina cheia entre gravações e compromissos pessoais, a jovem atriz destaca que o equilíbrio precisa ser construído. “Gosto de ter um espaço na rotina para o autocuidado e também para parar um pouco, relaxar, pensar em tudo que está acontecendo. Isso também faz parte de cuidar de você”, pontua Pietra, que ainda defende o acompanhamento profissional na hora de buscar hábitos saudáveis.

“Nunca tive muita noção do que eu devia fazer pra melhorar minha alimentação. Com ajuda da nutricionista, eu entendi que não preciso abrir mão de tudo que eu amo comer. Hoje, com tanta coisa na internet, é fácil seguir dietas que não fazem sentido pro seu corpo. Cada um tem um corpo diferente, e não dá pra comparar”, afirma.

E em meio à exposição nas redes sociais, ela aprendeu a lidar com a pressão estética. “Sentia muito essa cobrança de estar sempre bonita. Com o tempo entendi que todos somos pessoas reais, com corpos reais. A gente tem dias bons e ruins, e tudo bem ser vulnerável e mostrar a realidade. Isso mudou minha visão e ajudou muito a minha saúde mental”, revela a atriz.

fotos Vinicius Mochizuki