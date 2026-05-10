Pilotos capixabas disputam Copa Brasil de Kart 2026 no Rio de Janeiro dias 16 e 17 de maio

today9 de maio de 2026 remove_red_eye53

Pilotos capixabas irão representar o Espírito Santo na Copa Brasil de Kart 2026, que acontece nos dias 16 e 17 de maio, no Kartódromo Internacional de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. A competição integra o calendário do NKR – Nacional de Kart Rental e reúne competidores de diversos estados em um dos principais eventos da modalidade no país.

Entre os destaques da delegação capixaba está o piloto Renato Pereira, de 61 anos, que disputará pela primeira vez uma competição nacional de kart rental na categoria Sênior. Renato é pessoa com deficiência (PCD) e utiliza duas próteses femorais, sendo considerado um dos exemplos de superação e inclusão dentro do automobilismo amador brasileiro.

A equipe capixaba, denominada Zero27, representa um movimento iniciado em 2013, quando a Associação de Kart do Espírito Santo passou a levar pilotos do estado para competições nacionais. Atualmente, as atividades esportivas e os campeonatos locais são organizados pela marca Fãs de Kart Eventos Esportivos, responsável pelo fortalecimento do kart rental capixaba nos últimos anos.

A Copa Brasil de Kart 2026 contará com disputas nas categorias Estreantes, Iniciantes, Leve, Médio, Pesado e Sênior, reunindo pilotos experientes e grids cheios. A etapa também será importante para a pontuação no ranking nacional do NKR, aumentando ainda mais a competitividade da competição.

Os pilotos capixabas confirmados para a disputa são:

André Heiderich – categorias Sênior e Médios

Fabrício Medeiros – categorias Sênior e Médios

Guilherme Barbosa – categoria Pesados

Rafael Carvalho – categorias Sênior e Leves

Renato Pereira – categoria Sênior

Vitor Santos – categoria Leves

A delegação chega ao campeonato após sequência de participações em eventos nacionais e competições realizadas no Espírito Santo. Parte dos pilotos já possui experiência fora do estado, enquanto outros vêm se destacando nas corridas disputadas em Vitória.

O crescimento do kartismo capixaba vem sendo impulsionado pelas competições promovidas no Kartódromo de Jardim Camburi, na capital, que passou a receber pilotos de diferentes estados e etapas importantes do calendário nacional. O cenário contribuiu para o aumento do número de praticantes e para o fortalecimento do Espírito Santo dentro do kart rental brasileiro.

A expectativa para a etapa de Volta Redonda é de corridas equilibradas, grids lotados e presença de alguns dos principais nomes da modalidade no país.