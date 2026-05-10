VILA VELHA | Segunda parcela do IPTU e da Taxa de Lixo vence na segunda-feira (11)

today9 de maio de 2026 remove_red_eye48

Os contribuintes de Vila Velha devem ficar atentos ao calendário de pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e da Taxa de Coleta de Lixo de 2026. A segunda parcela dos tributos vence na próxima segunda-feira, dia 11 de maio.



A Secretaria Municipal de Finanças orienta os moradores da cidade para que não deixem o pagamento para a última hora, garantindo mais tranquilidade e evitando a incidência de juros e multas por atraso, posteriormente.



Os pagamentos podem ser realizados nas instituições bancárias autorizadas: Banco do Brasil, Banestes, Banesfácil, Caixa Econômica Federal, Casas Lotéricas, Santander, Itaú e SICOOB.



Os contribuintes também podem emitir as guias de pagamento de forma online, por meio do portal oficial da Prefeitura de Vila Velha, além dos totens de autoatendimento e do atendimento presencial prestado pela equipe da Secretaria Municipal de Finanças.



O atendimento presencial acontece na sede da Prefeitura de Vila Velha, localizada na Avenida Santa Leopoldina, nº 840, em Coqueiral de Itaparica. Os guichês da Coordenação de Atendimento ao Contribuinte funcionam no andar térreo, de segunda a sexta-feira, no período das 8h às 17h.



Quem precisar, também pode retirar as guias de forma online, acessando o seguinte link: https://tributacao.vilavelha.es.gov.br/tbw/loginWeb.jsp?execobj=ServicosWebSite&tab=tabCarneReemissao ou Clicando Aqui.



A secretária de Finanças, Adinalva Prates, destaca a importância da receita desses tributos para a manutenção e ampliação dos serviços públicos oferecidos à população.



“Manter o IPTU e a Taxa de Coleta de Lixo em dia é uma forma direta de contribuir com o desenvolvimento da cidade. Esses recursos ajudam a Prefeitura a continuar investindo em áreas essenciais, como limpeza urbana, drenagem, pavimentação, saúde, educação e melhorias nos bairros de Vila Velha”, afirmou.



Confira o calendário de pagamentos a partir de maio/2026

2ª parcela – 11/05/2026

3ª parcela – 10/06/2026

4ª parcela – 10/07/2026

5ª parcela – 10/08/2026

6ª parcela – 10/09/2026

foto Adessandro Reis