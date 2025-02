PIM-PF: Produção industrial do ES cresce 4% em dezembro comparada a novembro de 2024

O Espírito Santo se destacou no cenário nacional, apresentando um desempenho superior à média do Brasil

A produção da indústria capixaba registrou um crescimento de 4% em dezembro de 2024 na comparação com novembro do mesmo ano, segundo a Pesquisa Industrial Mensal (PIM-PF) do IBGE, divulgada na terça-feira (11), e compilada pelo Observatório Findes. O bom resultado foi impulsionado, principalmente, pela indústria extrativa (10,2%).

O Espírito Santo se destacou no cenário nacional, apresentando um desempenho superior à média do Brasil, que teve recuo de 0,3% no mesmo período. Além disso, o Estado foi o segundo com maior avanço entre os 15 locais pesquisados, ficando atrás apenas do Amazonas, que cresceu 4,3%.

O presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Paulo Baraona, afirma que o ano de 2024 trouxe desafios para a indústria capixaba. “Estamos vendo uma indústria que, mesmo diante dos desafios diários, vem se adaptando e buscando pelo crescimento contínuo. É importante ressaltar o papel do setor industrial para a economia de um estado. Quando a indústria cresce, faz com que todo o seu entorno cresça junto, ou seja, ela investe, demanda mais fornecedores, além de gerar mais empregos e renda para a população”, comenta.

Segundo a gerente executiva do Observatório Findes e economista-chefe da Findes, Marília Silva, o desempenho da indústria extrativa se deve ao aumento de produção de petróleo e gás natural.

“De acordo com os dados divulgados pela Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP), a produção de petróleo no Espírito Santo em dezembro de 2024 foi de 140,8 mil barris por dia (bbl/d), 45,6% maior do que registrado no mês anterior. A produção média de gás natural foi de 2,98 milhões de metros cúbicos (m³) por dia em dezembro de 2024, um resultado 97,2% maior em relação à produção do mês anterior”, explica a especialista.

Já no caso da produção da indústria de transformação, o destaque ficou por conta da fabricação de produtos alimentícios, que avançou em dezembro na comparação com novembro de 2024.

“O crescimento da produção do setor de alimentos capixaba no último mês do ano pode estar atrelado ao maior consumo das famílias durante as celebrações de Natal e Ano Novo”, afirma Marília Silva. As demais atividades que compõem a indústria de transformação tiveram retração na passagem de novembro para dezembro.

Metalurgia capixaba é destaque em 2024

No acumulado de 2024, a indústria capixaba teve como destaque o setor de metalurgia, que registrou alta de 5,8%. Essa é a atividade industrial que tem mantido um ritmo consistente de crescimento ao longo de 2024.

“A economia brasileira mais aquecida impulsiona a maior produção no setor de metalurgia, cujos produtos de aço são utilizados como insumo para a produção de bens de consumo duráveis e bens de capital”, afirma o economista e gerente de Ambiente de Negócios do Observatório Findes, Nathan Diirr.

As demais atividades da indústria de transformação, no acumulado do ano de 2024, registraram queda na produção: fabricação de celulose, papel e produtos de papel (-5,1%), fabricação de produtos alimentícios (-0,2%) e fabricação de produtos de minerais não-metálicos (-0,2%), resultando em uma retração de 1,6% da produção industrial em relação a 2023.

Expectativa para 2025

Em 2025, a expectativa é que a produção de petróleo e gás natural no Estado continue em expansão, impulsionado pelo comissionamento do Navio Platafoma (FPSO) Maria Quitéria. Além disso, a reativação da Usina 3 da Samarco e os investimentos, como a nova fábrica de papel da Suzano, em Aracruz, e a expansão da unidade fabril da Marcopolo, em São Mateus, deverão contribuir significativamente para o aumento da produção industrial ao longo do ano.

“O Espírito Santo está em um momento de crescimento e novas oportunidades para a indústria. O aumento da extração de petróleo e gás, junto com grandes investimentos, mostram a confiança das empresas em nosso Estado. Tudo isso significa mais empregos, mais renda e mais desenvolvimento”, afirma o presidente da Findes, Paulo Baraona.

Segundo os dados da Bússula de Investimentos do Observatório Findes, estão anunciados e confirmados mais de R$ 93 bilhões em investimento do setor produtivo no Espírito Santo. Até 2029, serão realizados 283 projetos no Estado. Entre eles, a construção das fábricas de aços laminados a frio da ArcelorMittal (R$ 3,8 bilhões); papel Tissue e substituição de uma caldeira de biomassa da Suzano (R$ 1,7 bilhão); aço da Sampaio Distribuidora de Aço (R$ 100 milhões) e fertilizantes da Adufértil (R$ 65 milhões).

Um ponto de atenção para este ano é a continuidade dos possíveis aumentos na taxa de juros, alerta a economista-chefe Marília Silva. Atualmente a taxa Selic está em 13,25% a.a. e o mercado projeta um avanço dos juros para 15,0% a.a. até final de 2025.

“Esse cenário pode ter implicações significativas para a economia brasileira, ao desacelerar a atividade econômica. Esse é um alerta não apenas para o setor industrial, mas para todos os setores econômicos, uma vez que uma taxa de juros elevada onera investimentos e torna o acesso ao crédito mais custoso”, conclui.

