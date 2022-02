PIÚMA | Abertas as inscrições para o Projeto Juntos

today17 de fevereiro de 2022 remove_red_eye153

Os atletas que tiverem interesse em participar do Projeto Juntos, de Piúma, já podem realizar as inscrições nos locais onde serão ofertadas as aulas.



Esse ano os alunos poderão escolher entre as seguintes categorias:

– Futebol de campo;

– Futsal;

– Judô;

– Atletismo;

– Voleibol;

– Ginástica rítmica e

– Tênis de quadra.



Para realizar a inscrição é necessário:

– Ter de 7 a 17 anos;

– Xerox da certidão de nascimento;

– Foto 3 x4;

– Declaração da escola.

Confira os locais e horários

– Futebol de campo

Estádio Municipal

Terça, quarta e quinta, às 18h



– Futsal

Centro de Educação Integrada Euzinha Nery

Segunda e sexta, às 7:30h

Quarta e quinta, às 13:30h



Portinho

Quinta, às 7:30h

Sexta, às 13:30h

Sábado, às 8h



– Judô

Centro de Educação Integrada Euzinha Nery

Quinta e sexta, às 7:30h e 13:30h



– Atletismo

Centro de Educação Integrada Euzinha Nery

Quinta e sexta, às 7:30h e 13:30h



– Voleibol

Escola Lacerda de Aguiar

Terça, quarta, quinta e sexta, às 18h



– Ginástica rítmica

Centro de Educação Integrada Euzinha Nery

Quarta e quinta, às 7:30h

Segunda e terça, às 13:30h



Escola Lacerda de Aguiar

Terça, às 7:30h

Quarta, às 18h



– Tênis de quadra

APAE

Segunda e quarta, às 18h



Céu Azul e Escola Lacerda de Aguiar

Sábado, às 8h



Itaputanga

Terça e quinta, às 18h