Piúma abre inscrições para Campeonato Municipal de Futebol 2026

today12 de maio de 2026 remove_red_eye51

A Prefeitura de Piúma abriu as inscrições para o Campeonato Municipal de Futebol de Campo Masculino 2026. A competição é organizada pela Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer e tem como objetivo promover a integração entre atletas e comunidades do município.

As equipes interessadas poderão realizar a inscrição gratuitamente entre os dias 08 e 21 de maio, das 8h às 17h, na sede da Prefeitura de Piúma, localizada na Rua Felicindo Lopes, nº 238, no bairro Acaiaca.

De acordo com a organização, poderão participar atletas a partir de 16 anos, sendo obrigatório que as equipes sejam formadas por jogadores do município.

O campeonato terá início no dia 1º de junho, a partir das 18h30, no Estádio Florêncio Serafim dos Anjos.

A competição contará com premiação total de R$ 13 mil, além de troféus e medalhas para os destaques do torneio. O time campeão receberá R$ 6 mil, enquanto o segundo colocado ficará com R$ 4 mil e o terceiro lugar receberá R$ 3 mil.

O regulamento completo e as fichas de inscrição estão disponíveis no portal oficial da Prefeitura de Piúma.

SERVIÇO

Prazo: 08 a 21 de maio de 2026.

Local: Prefeitura de Piúma (Rua Felicindo Lopes, nº 238, Acaiaca).

Início dos jogos: 01/06/2026, às 18h30, no Estádio Florêncio Serafim dos Anjos.

Site: www.piuma.es.gov.br