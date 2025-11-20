Piúma adere ao Pacto pelo Desenvolvimento Sustentável – Meu Município pelos ODS

today19 de novembro de 2025 remove_red_eye64

Certificação reforça o compromisso da gestão municipal com a Agenda 2030 e o desenvolvimento sustentável

A Prefeitura de Piúma recebeu a certificação da Comissão Nacional para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (CNODS), reconhecendo a adesão oficial do município ao Pacto pelo Desenvolvimento Sustentável – Meu Município pelos ODS.

O documento certifica que o Município de Piúma, sob a gestão do prefeito Paulo Celso Cola Pereira, aderiu ao pacto reafirmando seu compromisso com a implementação da Agenda 2030 e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), além de com a construção de um Brasil mais justo, equitativo e sustentável.

Com a adesão, Piúma passa a integrar a rede nacional de municípios comprometidos em alinhar suas políticas públicas às metas globais da ONU, fortalecendo ações locais voltadas à redução das desigualdades, proteção do meio ambiente, inovação na gestão pública e promoção da qualidade de vida.

O pacto estimula a inclusão dos ODS nos instrumentos de planejamento municipal — como o PPA, LDO e Plano Diretor — e incentiva a cooperação entre governo, sociedade civil e setor privado, consolidando um modelo de desenvolvimento baseado na sustentabilidade e na corresponsabilidade social.

Segundo o prefeito Paulo Cola, a certificação representa mais um passo importante na consolidação de uma gestão comprometida com o futuro.

“Essa adesão reforça a visão de que cada ação local tem impacto global. Trabalhar pelos ODS é trabalhar por uma Piúma mais humana, sustentável e preparada para as próximas gerações.”