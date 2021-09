Piúma atinge a marca de 100 animais castrados em 45 dias

O Programa de Controle Populacional de Cães e Gatos (PCPCG) de Piúma realizou a castração de 100 animais em 45 dias. O trabalho contemplou até o momento os tutelados por protetores e os animais dos bairros Céu Azul, Lago Azul, Piuminas, Niterói, Monte Aghá 2, Monte Aghá e Itaputanga.

A Clínica Veterinária “CARA DE CÃO”, situada em Cachoeiro de Itapemirim, assinou contrato com a Prefeitura de Piúma para realizar um total de 320 castrações de animais de pequeno porte, sendo estes caninos macho e fêmea e felinos macho e fêmea. O transporte desses animais é de inteira responsabilidade da empresa, cabendo aos tutores apenas a locomoção dentro do município até o local preestabelecido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) durante o agendamento.

O projeto, que é pioneiro no Estado, está sendo um sucesso de participação e execução. Foram cadastrados um total de 405 animais, dentre eles, 190 animais que estão ou estiveram em situação de rua, tutelados por protetores individuais ou organizações de proteção animal.

O PCPCG tem como público prioritário a castração de animais tutelados por famílias de baixa renda, devidamente inscritas no CADÚnico e que serão cadastradas pela SEMMA. A seleção dessas famílias aconteceu por ordem de bairros, iniciando por aqueles que possuem maior incidência de animais.

Também serão castrados animais tutelados por entidades de proteção animal, ou protetores de animais individuais com trabalho reconhecido no município, e que já foram cadastrados pela SEMMA, dessa forma o programa abrangerá também a castração de animais de rua.

Além das castrações, também faz parte do PCPCG, campanhas de conscientização quanto à posse responsável de animais e contra os maus-tratos, assunto que a Secretaria de Meio Ambiente do município recebe diariamente diversas denúncias.

Palestras educativas serão ministradas para todos os tutores participantes do programa, podendo também serem abrangidas todas as comunidades pelas quais o programa passará. Se você não se enquadrou nos requisitos do projeto, procure uma clínica veterinária particular e providencie a castração do seu bicho.