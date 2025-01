PIÚMA | Confira os horários e itinerários do transporte coletivo urbano

22 de janeiro de 2025

Piúma celebra um marco em sua mobilidade urbana com o início das operações do transporte coletivo municipal. Atendendo diversas regiões da cidade, o serviço é operado por vans e micro-ônibus, proporcionando mais conforto e praticidade aos cidadãos no deslocamento diário.

Instituído pelo Decreto Municipal nº 2.924, de 12 de novembro de 2024, o sistema define linhas, itinerários e o valor das tarifas em R$ 4,00. A medida também assegura gratuidade para idosos acima de 65 anos, em conformidade com o Estatuto do Idoso. Todos os veículos atendem a padrões rigorosos de segurança, acessibilidade e conforto, contando com assentos preferenciais e sistemas de ventilação adequados.

A DC Transportes e Serviços Ltda., empresa vencedora do Chamamento Público, é responsável pela operação do sistema. Duas linhas iniciais foram implementadas:

Linha 010: Aparecidinha (via Céu Azul) – Monte Aghá

Horários: segunda a sexta, das 6h às 19h; sábados, das 6h às 13h.

Itinerário: Niterói, Lago Azul, Scherrer, Centro e Beira Rio, com ampla cobertura da área urbana.

Linha 030: Ponte de Itaputanga – Santa Rita

Horários: segunda a sexta, das 6h30 às 18h30; sábados, das 6h30 às 13h30.

Itinerário: inclui pontos como Trevo de Iriri, Portinho, Rodoviária, Centro e Beira Rio.

Para esclarecimentos ou sugestões, os moradores podem entrar em contato pelo Sistema de Ouvidoria ou pelo e-mail institucional: [email protected].