Piúma conquista maior índice de participação no ICMS dos últimos sete anos

today26 de agosto de 2025 remove_red_eye43

A Prefeitura de Piúma alcançou um resultado histórico no Índice de Participação dos Municípios (IPM) na cota-parte do ICMS. O índice, que em 2021 era de 0,153, chegará em 2026 ao patamar de 0,374 — o maior dos últimos sete anos.

Esse avanço representa um aumento significativo na receita do município, garantindo mais capacidade de investimento em áreas essenciais como educação, saúde, infraestrutura e cultura.

Para o prefeito Paulo Cola, o resultado demonstra a seriedade do trabalho desenvolvido na gestão. “Esse avanço é fruto de muito planejamento, organização administrativa e compromisso com as finanças públicas. Conseguimos melhorar a arrecadação própria, cumprir as obrigações fiscais e valorizar cada recurso. O maior beneficiado com esse resultado é o povo de Piúma, que passa a contar com mais investimentos e mais entregas.”