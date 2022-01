PIÚMA | Criança de 4 anos baleada continua internada em estado gravíssimo

A menina de 4 anos, que mora em Piúma, no bairro Portinho, após ter sido baleada pela irmã de 10 anos com uma espingarda calibre 5.5 no domingo (16) está em estado gravíssimo no Hospital Infantil de Vitória. Ela corre risco de vida ou pode ficar com sequelas.

Segundo informações do Notaer, a criança foi baleada acidentalmente na cabeça. E ainda, o pai teria esquecido a arma na sala de casa, onde as meninas brincavam.

Muito abalado com o fato, o pai disse que as filhas brincavam na sala enquanto ele estava na varanda, a mãe e um amigo da família estavam na cozinha, enquanto a avó paterna em outro cômodo.



Em um determinado momento, ouviram um disparo. Quando chegaram na sala viram a menina baleada. O pai disse ainda que tinha trocado a espingarda por um videogame há cerca de 15 anos e que nunca usou a arma, mas que pretendia vendê-la.



De acordo com a Polícia Civil, o pai da criança se apresentou no plantão da Delegacia Regional de Itapemirim, foi ouvido e liberado, já que o caso não estava em estado flagrancial. O caso será investigado pela Delegacia de Polícia de Piúma.