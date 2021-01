Piúma define Plano Operacional para início da vacinação contra a Covid-19

De acordo com esse plano, nessa primeira etapa serão vacinados os profissionais de saúde da linha de frente e os idosos que estão em instituições de longa permanência (asilos).

O primeiro profissional que recebeu a vacina foi o servidor efetivo Jeferson Lourenço Fernandes.

Pastor Ezequias (vice-prefeito), Paulo Cola (prefeito), Jeferson L. Fernandes (servidor) e Dra. Thaynara (secretária de Saúde).

Foram disponibilizados pelo governo do Estado 126 doses da vacina, sendo que nesta terça-feira (19) foram vacinados 20 profissionais de saúde. Os demais profissionais que trabalham do hospital e que atendem as demandas de suspeita de Covid-19 também serão vacinados prioritariamente.



O planejamento da prefeitura está seguindo todas as diretrizes do Ministério da Saúde (MS) e do Plano Estadual da Secretaria Estadual de Saúde (SESA). A programação e as definições serão divulgadas para a população no site oficial e redes sociais da prefeitura.



Assista ao vídeo: