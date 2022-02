Piúma é mais um município capixaba que cancela carnaval 2022

A cidade de Piúma é uma das que cancelou a programação de carnaval este ano por conta da alta de casos de Covid-19 no estado.

De acordo com a prefeitura municipal, o cancelamento se deve para que não haja estímulo de aglomerações durante os dias de folia.

Com isso, pelo segundo ano consecutivo, não haverá show do cantor Beto Kauê, considerado o “Rei de Piúma” e presença obrigatória no carnaval.



Piúma é famosa por atrair milhares de foliões por conta do desfile de trios elétricos na Av. Beira Mar.



Outras cidades que também cancelaram a programação oficial de carnaval foram: Presidente Kennedy, que também não terá atrações culturais e esportivas de verão, bem como shows de marchinhas e bandas nas praias de Marobá e das Neves; Colatina (região noroeste do estado); Santa Teresa; Guarapari; Serra (teve um aumento de mais de 400% nos casos de Covid-19); Cariacica; Viana e Anchieta.



Já Linhares, em nota, disse que os festejos e shows “só ocorrerão caso mais de 70% da população adulta do município já tenha sido completamente imunizada com as duas doses contra a Covid-19, e desde que autorizados pela Secretaria Municipal da Saúde”.



A capital capixaba, Vitória, suspendeu a programação de blocos e shows nas praças do Centro considerando as dificuldades de controle e fiscalização das regras sanitárias em espaço aberto. Os desfiles das escolas de samba foram adiados para abril, previstos para os dias 07, 08 e 09.



Vila Velha aguarda avaliação do comitê gestor, envolvendo as secretarias de Saúde e Turismo, Esporte e Cultura sobre o cancelamento ou não do carnaval.