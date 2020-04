Prorrogação de pagamento do IPTU é encaminhado para a Câmara de Vereadores de Piúma

today15 de abril de 2020 remove_red_eye65

A Prefeitura de Piúma encaminhou Projeto de Lei à Câmara Municipal da cidade, para que os vereadores possam votar e aprovar a prorrogação de pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

Com a aprovação dessa Lei, o contribuinte pode, excepcionalmente, pagar o IPTU em cota única até o dia 31 de julho. “Preservando seu direito ao desconto previsto no parágrafo do artigo 146 da Lei Municipal Nº 879/ 2000”, conforme diz o texto da Lei.

Com essa medida, os descontos anteriores que iam até 40% ficam mantidos. Essa ação econômica autorizada pela prefeita em exercício Martha Scherres, visa minimizar os impactos da crise social e econômica causada pelo novo coronavírus.

“Sabemos que estamos vivendo um momento bem difícil com fechamento de comércios e redução da renda do trabalhador e dos empreendedores. Por isso estamos fazendo todo o possível para minimizar os impactos aos nossos cidadãos”, disse a prefeita em exercício.