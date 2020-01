PIÚMA | Gabinete da prefeitura registra mais de 200 atendimentos ao público

today24 de janeiro de 2020 remove_red_eye102

Com o objetivo de ficar mais próximo da comunidade e ouvir as necessidades da população, o Gabinete Municipal, representado pela prefeita em exercício, Martha Scherrer, alcançou até o momento 298 atendimentos ao público. Além disso, ela também tem visitado o Hospital do município, que é uma de suas preocupações como gestora.

Atendimentos

Os atendimentos acontecem toda sexta-feira durante todo o dia, a partir das 9 horas, no terceiro andar do Ed. Milar, que fica na Rua Aníbal de Souza Gonçalves, 18. Para os cidadãos que tiverem interesse em fazer o agendamento, basta procurar a recepção na sede da prefeitura e marcar.

Segundo a prefeita: “desde quando assumi a prefeitura, na primeira sexta-feira, já comecei os atendimentos ao público. Precisamos estreitar esse relacionamento com nosso povo. Apesar de tantos afazeres que o cargo me exige, acredito que temos muito o que avançar e ouvir a população é a melhor forma de atender aos seus anseios. Também estamos trabalhando incansavelmente para responder todos os questionamentos e dúvidas através de redes sociais”, concluiu a prefeita em exercício, Martha Scherrer.